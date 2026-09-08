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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNetflix पर तुरंत देख डालें 2026 की ये 6 धांसू सीरीज, हर एक की कहानी है खास

Netflix पर तुरंत देख डालें 2026 की ये 6 धांसू सीरीज, हर एक की कहानी है खास

साल 2026 में नेटफ्लिक्स पर अब तक कई सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. अगर आप भी इस कुछ नया और दमदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 6 सीरीज को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर साल 2026 में अब तक कई शानदार सीरीज रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास है. अगर आपको थ्रिलर, कोर्टरूम ड्रामा, वॉर स्टोरी और कॉमेडी पसंद है, तो ये 6 सीरीज आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इनमें 'तस्करी' से लेकर 'ऑपरेशन सफेद सागर' तक कई ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें आप एक बार शुरू करने के बाद पूरा देखना चाहेंगे.

'तस्करी: द स्मगलर्स वेब'
इमरान हाशमी, शरद केलकर और जोया अफरोज स्टारर ये क्राइम थ्रिलर 2026 में नेटफ्लिक्स पर आई है. कहानी मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को पकड़ने में जुटे कस्टम ऑफिसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. एक कस्टम ऑफिसर और उसकी टीम तस्कर और उसके सिंडिकेट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके सामने लगातार नई मुश्किलें आती रहती हैं. सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं.

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'कोहरा: सीजन 2'
'कोहरा' का दूसरा सीजन 11 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ. इसकी कहानी पंजाब के दलेरपुरा कस्बे में एक एनआरआई लड़की के मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है. इसमें मोना सिंह, बरुण सोबती, और रणविजय सिंघा जैसे कलाकार हैं. सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं.

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'मामला लीगल है: सीजन 2'
अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा के साथ कॉमेडी पसंद है तो 'मामला लीगल है' का दूसरा सीजन अच्छा ऑप्शन है. रवि किशन, निधि बिष्ट और नैला ग्रेवाल की ये सीरीज पटपड़गंज जिला अदालत के वकीलों की जिंदगी और उनके अजीबोगरीब मामलों को दिखाती है. ये सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड है.  

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 'मुसाफिर कैफे'
अगर आपका मूड रोमांटिक और इमोशनल कहानी देखने का है तो 'मुसाफिर कैफे' देख सकते हैं. विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना स्टारर ये सीरीज 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. कहानी चंदर, सुधा और प्रीति के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां प्यार, करियर और जिंदगी के फैसले तीनों की राह बदल देते हैं. सीरीज में 8 एपिसोड हैं. इसे दर्शकों ने खूब सराहा.  

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'ऑपरेशन सफेद सागर'
सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और अभय वर्मा स्टारर 'ऑपरेशन सफेद सागर' 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. 6 एपिसोड की ये सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है और 'गोल्डन एरोज' स्क्वाड्रन के जवानों की कहानी पर बेस्ड है. इसमें युद्ध के साथ सैनिकों की दोस्ती, बलिदान और मुश्किल फैसलों को भी दिखाया गया है. इस सीरीज को लोगों ने खूब पसंद किया.

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'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'
अगर आपको हल्की-फुल्की कॉमेडी और बॉलीवुड सितारों के मजेदार किस्से पसंद हैं तो कपिल शर्मा का शो आपकी लिस्ट में हो सकता है. शो में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह और बाकी कलाकार नजर आते हैं. शो के हर एपिसोड में अलग-अलग सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं और उनके साथ मजेदार बातचीत, कॉमेडी और कई दिलचस्प किस्से देखने को मिलते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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