थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में

ओटीटी से थिएटर पर हर हफ्ते फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें एक्शन से लेकर क्राइम थ्रिलर और हॉरर तक का नाम शामिल रहता है. ऐसे में अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं और उसमें भी मलयालम ज्यादा पसंद करते हैं तो इस हफ्ते भी 5 धांसू फिल्मों को मलयालम में रिलीज किया जाएगा. इसमें थ्रिलर से सुपरनेचुरल फिल्में हैं.

आपको थिएटर से ओटीटी तक में इस फ्राइडे रिलीज होने वाली मलयालम फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. देखिए लिस्ट...

आरम

'आरम' एक मलयालम फिल्म है, जिसे थिएटर में 25 सितंबर यानी कि इस फ्राइडे को रिलीज किया जाएगा. ये इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सैजू कुरुप ने सर्कल इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है. सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन राजेश परमेश्वरन ने किया है. इसमें सिद्धिकी, अंजु कुरियन और अक्सर अली जैसे कलाकारों ने भी अहम रोल प्ले किया है.

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अमानुषिकम

मलयालम की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म 'अमानुषिकम' भी फ्राइडे 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म अलग ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने का दावा करती है. मूवी में जमन जोशी ने लीड रोल प्ले किया है और इसका निर्देशन नीतिश के नायर ने किया है.

टॉक्सिक

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' कन्नड़ भाषा की फिल्म है लेकिन, इसे हिंदी समेत तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी डब किया गया है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं. फिल्म को थिएटर में खास रिस्पांस नहीं मिला लेकिन ओटीटी पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा. इसे जी5 पर घर बैठे देख सकते हैं. फिल्म को 25 सितंबर से ओटीटी पर देख सकते हैं.

मैंगो पच्चा

कन्नड़ की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मैंगो पच्चा' को मलयालम डब भी ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. इसे मलयालम में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें संचित संजीव लीड रोल में हैं, जो कि प्रशांत का रोल प्ले कर रहे हैं और वो मैसूर में एक सीडी शॉप चलाता है. उसकी लाइफ में पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल जाता है. इसमें मर्डर मिस्ट्री के साथ ही क्राइम के साथ थ्रिल भी कमाल का देखने के लिए मिलता है. फिल्म जियो हॉटस्टार पर 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है.

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हबीबी

'हबीबी' एक तमिल ड्रामा फिल्म है, जिसे मलयालम में भी डब किया गया है. इसमें कश्तूरी राजा, ईशा एम और मालविका मनोज जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं. इसे 25 सितंबर, फ्राइडे से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं. ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें हैंडलूम की लिगेसी की कहानी को दिखाया गया है.

अंगीकारम

वहीं, अगर आप स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो आप घर बैठे 'अंगीकारम' देख सकते हैं, जिसे सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम किया जाएगा. फिल्म 25 सितंबर से स्ट्रीम की जाएगी. इसकी कहानी कॉमनवेल्थ गेम्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें चेन्नई के स्लम से निकला शख्स 200 मीटर की रेस को जीत लेता है. ये एक बेहतरीन कहानी वाली है फिल्म है, जो तमिल भाषा की है लेकिन इसे मलयालम में भी डब किया गया है.