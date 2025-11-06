इन 5 फिल्मों के बन चुके हैं 3-3 पार्ट, सबमें है हड्डी तोड़ मार्शल आर्ट, सभी हैं OTT पर अवेलेबल

मार्शल आर्ट्स जॉनर को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला है. कई फ्रेंचाइजी भी दर्शकों की फेवरेट बन गई हैं. कई फिल्में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. आज हम बात करेंगे मार्शल आर्ट्स की उन बेहतरीन ट्रायलॉजी की जिन्हें आप घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं.

ओटीटी पर मौजूद हैं ये बेस्ट एक्शन ट्रायलॉजी

1. सीक्रेट राइवल्स

ये ट्रायलॉजी 1970 और 80 के दशक में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी दो ओल्ड स्कूल मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड है जो एक आदमी द्वारा आयोजित किए गए कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनते हैं. जैसे-जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है उसी तरह आपको आगे के आर्ट्स में दोनों लीड एक्टर्स के बीच तगड़ी फाइट और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. इस फिल्म की ट्रायलॉजी को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.



2. स्वार्ड्समैन

इस फिल्म की कहानी लिंगु चोंग नाम के तलवारबाज के बारे में दिखाती है. फिल्म की कहानी उसकी जर्नी और लव लाइफ के इर्द-गिर्द घूमती है. दुनिया का सामना कर कैसे उसकी प्यार की जीत होती है इसी की कहानी फिल्म के ट्रायलॉजी में दिखाई गई है. मार्शल आर्ट्स की ये ट्रायलॉजी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों हो प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है.



3. अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी

1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक यंग टीचर के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक रात हॉन्टेड हाउस में बिताता है. इसी घर में उसे एक महिला घोस्ट से प्यार हो जाता है.

फिल्म ने अपने दर्शकों के लिए एक बेहतरीन सुपरनैचुरल फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया जिसे फैंस ने भी भरभर के प्यार दिया था. लेकिन ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म की शुरुआत नई कहानी और नए किरदारों के साथ शुरू होती है. रोमांस के साथ आपको इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है. इस ट्रायलॉजी को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.



4. द कराटे किड

इस फ्रेंचाइजी की अब तक 6 फिल्म और 1 नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज बन चुकी है. पहली तीन फिल्मों की कहानी डेनियल ला रूसो और मिस्टर मियागी के इर्द-गिर्द घूमती है. तीनों ही फिल्मों में आपको मार्शल आर्ट्स की बढ़िया झलक देखने को मिलेगी. साथ ही इस फिल्म में ह्यूमर का भी परफेक्ट बैलेंस है . अभी भी इस ट्रायलॉजी को 1980 के दशक की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म उपलब्ध है.



5. ऑन्ग–बक

2003 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी बिल्कुल मॉडर्न डे मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म की तरह ही है. फिल्म में टोनी जा ने एक आदिवासी योद्धा का रोल प्ले किया था जो थाईलैंड से बैंकॉक पहुंचता है. यहां से वो अपने लोगों द्वारा पूजी जाने वाली एक मूर्ति वापस लेकर जाना चाहता है लेकिन रास्ते में उसे कई गैंगस्टर्स का सामना करना पड़ता है. इस मुकाबले में आपको कई जबरदस्त मार्शल आर्ट्स मूव्स देखने को मिलेंगे.



फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसके सक्सेस के बाद मेकर्स ने 'ऑन्ग बक 2' और 'ऑन्ग बक 3' भी रिलीज किया. लेकिन ये दोनों ही फिल्में सीक्वल नहीं बल्कि ऑन्ग बक के प्रीक्वल हैं. तीनों फिल्मों की कहानी अलग है लेकिन तीनों ही फिल्मों में टोनी जा ने अपने जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी.