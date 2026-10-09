2025 की 5 साउथ फिल्में, जिनका सस्पेंस खोल देगा दिमाग के पुर्जे, ओटीटी पर करें एंजॉय

2025 में साउथ सिनेमा में कई ऐसी फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने अपनी दमदार कहानी और चौंका देने वाले ट्विस्ट से दर्शकों को खूब उलझाया. इन फिल्मों का सस्पेंस इतना जबरदस्त है कि आखिरी पल तक आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है.

अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर और दिमाग घुमा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. खास बात यह है कि आप इन्हें ओटीटी पर घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.

थुदारम

'थुदारम' साल 2025 की एक मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म है.

फिल्म में मोहनलाल, शोभना, प्रकाश वर्मा, और बीनू पप्पू, जैसे कलाकार हैं.

थुदारम एक साधारण टैक्सी ड्राइवर शामुघन (मोहनलाल) की कहानी है, जिसकी कार पुलिस द्वारा जब्त होने के बाद वो अपने अतीत के गहरे रहस्यों और एक बड़ी साजिश में उलझ जाता है.

ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

'हिट: थर्ड केस'

'हिट: थर्ड केस', एक तेलुगु भाषा की नियो-नोयर क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो साल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म में नानी और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में थे.

फिल्म में एक तेजतर्रार पुलिस अधिकारी अर्जुन सरकार (नानी) एक बेहद खूंखार और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक खतरनाक और हिंसक जांच पर निकलता है.

इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'रेखाचित्रम'

साल 2025 में रिलीज हुई एक मलायालम क्राइम और सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है.

फिल्म में आसिफ अली, अनस्वरा राजन, और सिद्दीकी जैसे कलाकार हैं.

फिल्म साल 1985 में हुई एक युवा लड़की की बेरहमी से हत्या और 40 साल बाद मिले उसके कंकाल का रहस्य सुलझाते पुलिस ऑफिसर की कहानी है.

'रेखाचित्रम' को आप प्राइम वीडियो और सोनी लिव पर देख सकते हैं.

'इलेवन'

'इलेवन' साल 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म है.

इसमें नवीन चंद्र, रेया हरि और अभिरामी जैसे कलाकार हैं.

यह फिल्म एक पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो राज्य में हो रहे रहस्यमयी मर्डर मामलों की जांच करते हुए एक हैरान कर देने वाले पारिवारिक सच और असली कातिल का पर्दाफाश करता है.

ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

'ईशा'