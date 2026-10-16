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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीप्राइम वीडियो पर देखें 12 मजेदार के-ड्रामा, रोमांस से लेकर थ्रिल तक एंटरटेनमेंट का पिटारा

प्राइम वीडियो पर देखें 12 मजेदार के-ड्रामा, रोमांस से लेकर थ्रिल तक एंटरटेनमेंट का पिटारा

अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंडियन सिनेमा से थक चुके हैं, तो आपको ये 12 के-ड्रामा जरूर देखने चाहिए. इनमें आपको अपने पसंद के जॉनर का कुछ जरूर मिल जाएगा.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 16 Oct 2026 07:01 PM (IST)
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अगर आप इस वीकेंड प्राइम वीडियो पर कोई के-ड्रामा देखने की सोच रहे हैं. लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या देखना चाहिए, तो आप इन के-ड्रामाज को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इसमें आपको ड्रामा, थ्रिल, रोमांस, एक्शन सब कुछ मिल जाएगा. 

द फायरी प्रीस्ट 

अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए. ये भगवान में विश्वास रखने वाले एक गुस्सेल पादरी की कहानी है, जो दूसरे बुजुर्ग पादरी की मौत का सीक्रेट पता करने के लिए निकल पड़ता है. इसी बीच उसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर और एक सरकार वकील से होती है, तीनों को सोचने का तरीका बिलकुल अलग होता है. लेकिन इसके बावजूद तीनों इस नतीजो पर पहुंचते हैं कि उनकी मौत के करप्ट और पावरफुल लोगों का गिरोह था. ये ड्रामा काफी मजेदार होगा. 

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 द डॉक्टर्स

ये एक इंस्पिरेशनल ड्रामा है. इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की का जीवन मां के गुजरने के बाद कैसे बदलता है. इसके बाद एक शिक्षक उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करता है और आखिर में वो डॉक्टर बन जाती हैं. लेकिन इस कहानी में आपको ड्रामा के साथ रोमांस भी देखने को मिलेगा.  

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इनोसेंट डिफेंडेंट

अगर आपको क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस बढ़िया लगता है, तो इस ड्रामा को आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में रख सकते हैं. ये एक इमानदार सरकारी वकील की कहानी है, जिसको अपनी ही पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में सजा ए मौत सुनाई जाती है. मजेदार बात ये है कि ये वकील अपनी जिंदगी की आधी बातें भूल जाता है. 


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हेची

इसमें एक राजा का बेटा है, जिसे इसलिए अपने शाही परिवार में सम्मान नहीं मिलता क्योंकि उसकी मां किसी सिंपल फैमिली से थी. इसलिए सत्ता पाने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है, उसके साथ कई चालें भी चलीं जातीं हैं. ये एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिक के-ड्रामा है. इस के-ड्रामा को भी आप अपनी लिस्ट में एड कर सकते हैं. 


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हॉट स्टोव लीग

अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपको ये के-ड्रामा बेहद पसंद आने वाला है. ये एक ऐसी बेसबॉल टीम की कहानी है, जो लगातार पिछले चार सीजन से सबसे नीचे रही है. ऐसे में टीम को एक नया मैनेजर मिलता है, जिसे बेसबॉल का कतई एक्सपीरियंस नहीं है.   लेकिन वो टीम के लिए ऐसे फैसले लेतें हैं, जो उनकी स्थिति को बदल देते हैं. 


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द गैंग डाक्टर

ये के-ड्रामा मेडिकल ड्रामा, एक्शन, रोमांस और सस्पेंस का मिक्सचर है. इसमें आपको बेहद मज़ा आने वाला है. एक डॉक्टर अपनी बहन के इलाज के लिए अस्पताल के अलावा ऐसे लोगों का इलाज भी करना शुरु कर देता है, जो अपनी पहचान छुपाकर इलाज करवाना चाहते हैं. इस कहानी में आगे और भी कई मोड़ देखने को मिलेंगे. 

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टेंप्रेचर ऑफ लव

अगर आपको रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. इंटरनेट पर दो लोगों की दोस्ती होती है और धीरे-धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार होने लगता है. लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों के सपने अलग हैं और अभी वो करियर के शुरुआत में ही हैं. ये रिलेशनशिप ड्रामा आपको खूब एंटरटेन करेगा. 


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डीप रूटेड ट्री

मिस्ट्री, क्राइम थ्रिलर वाला ये ड्रामा भी एंटरटेनमेंट का पिटारा है. इस ड्रामा की कहानी जोसॉन राजवंश के महल से जुडी है, जहां अचानक हत्याएं होने लगती हैं और जांच के दौरान इसके पीछे राजा के साथ दुश्मनी निकलती है.
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गॉड्स गिफ्ट 14 डेज

ये टाइम ट्रेवल की कहानी है जो सस्पेंस से भरपूर है. इस स्टोरी में अपनी बेटी की मौत के बाद एक मां को समय में पीछे जाकर उसे बचाने का मौका मिलता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 14 दिन हैं. एक जासूस की मदद से वह हत्यारे और अपहरण के पीछे के सीक्रेट का पता लगाने निकल जाती है. 

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जैंग ओके जियोंग

कपड़े डिजाइन करने में माहिर जैंग ओके जियोंग अपनी काबिलियत के दम पर शाही महल तक पहुंचती है और राजा से प्यार कर बैठती है. लेकिन महल में होने वाली चालबाजी और पॉलिटिक्स उसके भविष्य को मुश्किल बना देती है. इस कहानी में रोमांस से लेकर पॉलिटिकल ड्रामा तक सब मिलेगा. 

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किंग ऑफ एंबिशन

ये एक बदले की कहानी है, जिसमें लड़का अपनी प्रेमिका के सपने पूरे करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन अमीर होने पाने के चक्कर में लड़की उसे धोखा दे देती है. इसके बाद प्यार की कहानी बदले और सत्ता के संघर्ष में बदल जाती है. 

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डॉक्टर सर्जन

उत्तर कोरिया में पला-बढ़ा एक टेलेंटेड हार्ट सर्जन दक्षिण कोरिया पहुंचकर अपनी बिछड़ी प्रेमिका को ढूंढता है. इस दौरान उनकी लाइफ में कई मोड़ आते हैं जो कहानी को मजेदार बनाते हैं. इस कहानी में आपको भरपूर रोमांस और थ्रिल मिलेगा.


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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 16 Oct 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
K-Drama
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