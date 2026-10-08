जब-जब भारत में रंगमंच और सिनेमा के व्याकरण की बात होगी, तब-तब एक नाम के बिना यह चर्चा अधूरी ही रहेगी. वो नाम है नाना पाटेकर. आज सुबह गोवा से आई एक दुखद खबर ने कला और सिनेमा की दुनिया को स्तब्ध कर दिया. दिल का दौरा पड़ने से नाना पाटेकर हम सभी को अलविदा कह गए. नाना पाटेकर का जाना सिर्फ एक दिग्गज अभिनेता का अंत नहीं है, बल्कि उस अनूठे दौर का अवसान है जहां अभिनय को पर्दे पर जिया जाता था. वे केवल किरदार नहीं निभाते थे, बल्कि अपने हर अभिनय के साथ कला की एक नई परिभाषा गढ़ते थे. आज भारतीय रंगमंच और सिनेमा ने अपना एक सबसे प्रखर और बेबाक सितारा खो दिया है.

हालांकि आज के बाद जब भी भारतीय सिनेमा और रंगमंच के आधुनिक इतिहास में अभिनय की व्याकरण, भाषा की स्वाभाविकता और पर्दे पर यथार्थवाद का जिक्र होगा, तो नाना पाटेकर का नाम पूरी व्यवस्था को चुनौती देता हुआ खड़ा दिखाई देगा.

90 के दशक में जहां हिंदी सिनेमा मुख्यधारा के चमक-धमक वाले नायकों, सुडौल शरीर, गानों के इर्द-गिर्द घूमते किरदारों और लार्जर-दैन-लाइफ कहानियों से भरा पड़ा था, वहीं एक साधारण नैन-नक्श, साधारण संवाद शैली और रंगमंच के अनुशासन से लैस अभिनेता ने पर्दे पर कदम रखा. बिना किसी स्टारडम के मुकुट और ग्लैमरस आवरण के, नाना पाटेकर ने यह साबित किया कि सिनेमा की आत्मा उनकी स्टार-वैल्यू में नहीं, बल्कि अभिनय की प्रामाणिकता और चरित्र के सामाजिक यथार्थ में बसती है.

मुंबई की गलियां और स्ट्रगल का दौर

नाना पाटेकर की कला की जड़े उनके जीवन के गहरे संघर्षों से सींची गई थीं. महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर का शुरुआती जीवन अभावों से भरा रहा. जब वे 9वीं कक्षा में थे, तब उनके पिता के कपड़े के कारोबार में भारी घाटा हुआ और पूरा परिवार वित्तीय संकट में आ गया.

मुंबई में 'सर जे.जे. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट' से विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई करते हुए, नाना को अपनी आजीविका चलाने के लिए दोहरी जिंदगी जीनी पड़ी. वे दिन में मुंबई की सड़कों पर सिनेमा के बड़े-बड़े पोस्टर और बैनर पेंट करते थे. इसके बदले उन्हें महीने के 35 रुपये और एक वक्त का खाना मिलता था.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 'स्ट्रुसा एडवरटाइजिंग' में बतौर विजुलाइज़र नौकरी की. लेकिन विज्ञापनों की कृत्रिम दुनिया उनकी कलात्मक भूख को शांत नहीं कर सकी. यही वह दौर था जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली मंजिल विज्ञापन नहीं, बल्कि जीवित इंसानों के बीच सांस लेता रंगमंच है.

मराठी रंगमंच: वह भट्टी जहां 'नाना पाटेकर' घड़े गए

मराठी थिएटर भारतीय रंगमंच का सबसे समृद्ध और वैचारिक रूप से प्रखर मंच माना जाता है. 1970 और 80 के दशक में जब मराठी प्रायोगिक और व्यावसायिक रंगमंच पर विजया मेहता, जयवंत दलवी, अनिल बर्वे और पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जैसे दिग्गजों का दबदबा था, तब नाना पाटेकर ने इस दुनिया में प्रवेश किया.

प्रसिद्ध थिएटर निर्देशिका और 'रंगायन' समूह की आधारशिला विजया मेहता ने नाना पाटेकर के भीतर छिपी अनगढ़ और कच्ची ऊर्जा को पहचाना. उन्होंने नाना को यथार्थवादी अभिनय पद्धतियों से परिचित कराया.

उनके प्रमुख मराठी नाटक थे

'हमीदाबाईची कोठी'- इस नाटक के लेखक अनिल बर्वे हैं और इसे विजया मेहता ने निर्देशित किया था. यह नाटक कोठे की परंपरा, संगीतकारों और उनके बीच की मानवीय त्रासदी को उजागर करता था. इसमें नाना पाटेकर के जीवंत अभिनय ने मराठी रंगमंच जगत के बड़े समीक्षकों को चौंका दिया.

'पुरुष'– इस नाटक के 1900 से अधिक शो हुए हैं. इसके लेखक जयवंत दलवी हैं और इस कालजयी नाटक में नाना पाटेकर ने 'गुलाबराव' नाम के एक क्रूर, चालाक और शोषक राजनेता का किरदार निभाया. 'पुरुष' का हर शो हाउसफुल जाता था. 'गुलाबराव' के रूप में नाना पाटेकर ने मंच पर सत्ता के अहंकार और उसकी भयावहता को जिस बारीकी से उभारा, उसने उन्हें मराठी व्यावसायिक थिएटर का सबसे बड़ा नाम बना दिया.

'कथा'- विजय तेंडुलकर और वसंत देव की कहानियों पर आधारित इस नाटक में नाना ने मध्यमवर्गीय जीवन के तनावों और अंतर्विरोधों को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया.

हमुनाटक ससुरटेक और माझी माणसं- जहां 'हमुनाटक ससुरटेक' में उन्होंने राजनीतिक व्यंग्य और कॉमिक टाइमिंग का कमाल दिखाया, वहीं 'माझी माणसं' में पारिवारिक रिश्तों की डोर को सहेजा.

रंगमंच से मिली अभिनय तकनीक

स्टैकाटो संवाद-अदायगी: स्टैकाटो संवाद-अदायगी का अर्थ है संवादों को लंबे और बहते हुए वाक्यों के बजाय छोटे, तीखे, कटे-कटे और विराम देकर बोलने की कला, जिससे बातचीत में तनाव, गति या नाटकीयता पैदा होती है. यही नाना के संवाद शैली की विशेषता थी. पारंपरिक संवाद-अदायगी में संवाद एक बहती नदी की तरह होते हैं, लेकिन नाना पाटेकर ने उसमें झटके, अचानक रुकावटें और अप्रत्याशितता जोड़कर उसे नेचुरल बना दिया. नाना पाटेकर का मानना था कि दो शब्दों के बीच का सन्नाटा संवाद से ज्यादा प्रभावी हो सकता है.

मराठी सिनेमा का कायाकल्प

जब नाना पाटेकर ने मराठी सिनेमा में कदम रखा, तब वह मुख्यतः लोक-नाट्य (तमाशा) आधारित फिल्मों या पारिवारिक कॉमेडी तक सीमित हो रहा था. नाना पाटेकर ने मराठी फिल्मों को गंभीर सामाजिक विमर्श और डार्क-थ्रिलर की दिशा में मोड़ा. उनके मराठी फिल्मों की लंबी लिस्ट है. कुछ के नाम नीचे दिए गए हैं.

वर्ष फिल्म किरदार क्यों महत्वपूर्ण थे ये सिनेमा 1979 सिंहासन युवा पत्रकार जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों और नौकरशाही के गंदे सच का प्रामाणिक दस्तावेज़ थी. 1983 माफीचा साक्षीदार राघवेंद्र (राघू) पुणे के कुख्यात 'जोशी-अभ्यंकर हत्याकांड' पर आधारित थी यह फिल्म. नाना पाटेकर ने एक साइकोपैथ और सीरियल किलर का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय किया जिसने मराठी सिनेमा में यथार्थवादी थ्रिलर की नींव रखी. 1990 दिशा वसाव अरुण कौल द्वारा निर्देशित यह कमाल की फिल्म थी. ग्रामीण महाराष्ट्र से मुंबई की मिलों में पलायन करने वाले मजदूरों के मानसिक और आर्थिक शोषण पर मार्मिक चोट थी यह फिल्म. 2004 पाक पाक पकाक भूता बच्चों के लिए बनी फैंटेसी-ड्रामा फिल्म थी. जहां उन्होंने जंगल के काल्पनिक और सहृदय व्यक्ति की भूमिका निभाई 2014 डॉ. प्रकाश बाबा आमटे डॉ. प्रकाश आमटे गढ़चिरौली के आदिवासियों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले मैगसेसे पुरस्कार विजेता की बायोपिक थी. बिना किसी नाटकीयता के उन्होंने डॉ. आमटे के त्याग को पर्दे पर जिया. 2016 नटसम्राट गणपतराव 'अप्पासाहेब' बेलवलकर करियर का कलात्मक शिखर: वी.वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज) के प्रसिद्ध नाटक का सिनेमाई रूपांतरण थी यह फिल्म. एक सेवानिवृत्त शेक्सपियरियन थिएटर अभिनेता का मानसिक पतन दिखाया गया था. 2018 आपला मानूस सीनियर इंस्पेक्टर मारुति नागर्गोजे मध्यमवर्गीय मराठी परिवार की सोच और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व पर आधारित मनोवैज्ञानिक सस्पेंस थ्रिलर.

मराठी रंगमंच पर 'नटसम्राट' का किरदार महान अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू द्वारा अमर किया गया था, लेकिन महेश मांजरेकर की फिल्म में नाना पाटेकर ने शेक्सपियर की त्रासदी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा, वह थिएटर और सिनेमा के संगम का एक दुर्लभ उदाहरण बन गया. "टू बी ऑर नॉट टू बी" (जगणे की मरणे) के मोनोलॉग को नाना पाटेकर ने जिस दर्द के साथ जिया, उसने मराठी सिनेमा के इतिहास में नया मानक स्थापित किया.

'एंटी-हीरो' अभिनय का उदय

80 के दशक के उत्तरार्ध में नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया. वह दौर कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच की विभाजन रेखा का दौर था. नाना पाटेकर उन गिने-चुने अभिनेताओं में से रहे जिन्होंने इन दोनों धाराओं के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण किया.

समानांतर सिनेमा में पहचान (1978–1988)

गमन (1978): मुज़फ्फर अली की इस फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा. इसके बाद बड़ी उपलब्धी नाना को सलाम बॉम्बे! (1988) में मिली. मीरा नायर की ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म में नाना ने रेड-लाइट एरिया के क्रूर पिंप 'बाबा' का किरदार निभाया. उनका अभिनय इतना यथार्थवादी था कि अंतर्राष्ट्रीय समीक्षकों ने उनकी जमकर तारीफ की.

'अंकुश', 'परिंदा' और 'क्रांतिवीर'

नाना पाटेकर कैसे और किस स्तर के अभिनेता रहे इसको समझना हो तो उनकी 'अंकुश', 'परिंदा' और 'क्रांतिवीर' जैसी फिल्में देखनी चाहिए. अंकुश (1986) में आई थी. एन. चंद्रा की फिल्म में मुंबई के बेरोजगार, असंतुष्ट और भटके हुए युवाओं के गुस्से को नाना ने अपनी आवाज दी. उनका एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के क्लासिक एंग्री यंग मैन से अलग था. यह गुस्सा ग्लैमरस नहीं, बल्कि गलियों का कड़वा सच था.

वहीं परिंदा जो 1989 में आई थी. विदु विनोद चोपड़ा की परिंदा में अंडरवर्ल्ड डॉन 'अन्ना सेठ' का किरदार हिंदी सिनेमा के विलेन की परिभाषा बदलने वाला साबित हुआ. आग से डरने वाले एक साइकोपैथ डॉन की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

प्रहार: द फाइनल अटैक 1991 में आई थी. इस फिल्म से नाना ने डायरेक्टर के रूप में छाप छोड़ी. नाना पाटेकर ने न केवल इस फिल्म का निर्देशन किया, बल्कि मुख्य भूमिका (मेजर चौहान) निभाई. बॉलीवुड में पारंपरिक और मेलोड्रामा से भरपूर आर्मी फिल्मों के विपरीत, उन्होंने यथार्थवादी सैन्य जीवन दिखाया. इस फिल्म की तैयारी के लिए नाना पाटेकर ने भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फैंट्री के साथ 3 महीने से अधिक समय तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण लिया था.

क्रांतिवीर (1994) – राष्ट्रीय पुरस्कार मिला

'प्रताप नारायण तिलक' के किरदार में नाना पाटेकर ने मुख्यधारा के सिनेमा में जलजला ला दिया. हिंदू-मुस्लिम दंगों और राजनीतिक ढोंग पर आधारित उनका क्लाइमेक्स भाषण

"ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का खून है... बता इसमें से हिंदू का कौन सा है और मुसलमान का कौन सा?" भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक मोनोलॉग बन गया. इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला.

खामोशी: द म्यूजिकल (1996)- बिना बोले अभिनय का शिखर

संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उन्होंने एक मूक-बधिर पिता की भूमिका निभाई. जो अभिनेता अपनी कड़क आवाज और संवाद अदायगी के लिए जाना जाता था, उसने पूरी फिल्म में बिना एक शब्द बोले केवल अपनी आंखों, चेहरे के भावों और सांकेतिक भाषा से दर्शकों को रुला दिया.

संवाद, शैली और क्राफ्ट का समाजशास्त्र

नाना पाटेकर का अभिनय केवल एक शैली नहीं, बल्कि अभिनय का एक पूरा शास्त्र है, जिसे तीन मुख्य तत्वों में विभाजित किया जा सकता है. पहला है थिएटर और कैमरे का संतुलन, आजकल अधिकांश थिएटर कलाकार जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनका अभिनय अत्यधिक नाटकीय लगता है. नाना पाटेकर ने मंच की 'लार्ज-दैन-लाइफ' ऊर्जा को बनाए रखते हुए, कैमरे के क्लोज-अप फ्रेम के हिसाब से अपने भावों को नियंत्रित करना सीखा.

दूसरी खासियत की बात करें तो उनकी शारीरिक भाषा मंच से पर्दे तक कमाल की रही. तिरंगा हो या राजनीति वे संवाद बोलते समय अपने हाथों, कंधों की अकड़न और गर्दन के झुकाव का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जो उनके किरदार की सामाजिक पृष्ठभूमि को तुरंत स्थापित कर देता है.

तीसरी और सबसे खास बात उनके अभिनय के क्राफ्ट की ये रही कि वो आम आदमी की भाषा का समावेश कर लेते थे. उन्होंने हिंदी सिनेमा की उर्दू-मिश्रित, या साफ हिंदी की जगह बंबईया लहजे, मराठी-हिंदी के मिश्रण और आम गलियों की भाषा को मुख्यधारा के सिनेमा में स्वीकार्य बनाया.

सामाजिक जीवन और नामदेव ढसाळ से 'नाम फाउंडेशन' तक

नाना पाटेकर केवल परदे या मंच तक सीमित कलाकार नहीं हैं. उनका सामाजिक जीवन और जन-सरोकार उनके अभिनय से भी ज्यादा गहरा और पारदर्शी रहा है. नाना पाटेकर का संबंध महाराष्ट्र के प्रगतिशील और दलित साहित्य आंदोलन से बहुत गहरा रहा. वे 'दलित पैंथर्स' के संस्थापक और महान मराठी कवि नामदेव ढसाळ के करीबी मित्रों में से थे. मुंबई की झोपड़पट्टियों, मजदूरों की समस्याओं और दलित पैंथर्स के जलसों में उनकी उपस्थिति ने उनके भीतर सामाजिक गैर-बराबरी के खिलाफ एक स्थायी आक्रोश भरा, जो उनकी फिल्मों (अंकुश, क्रांतिवीर) में स्पष्ट दिखता है.

'नाम फाउंडेशन'और किसानों के काम किया

2015 में जब महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ इलाका भीषण सूखे की चपेट में था और किसान आत्महत्या कर रहे थे, तब नाना पाटेकर ने मराठी अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की स्थापना की. नाम फाउंडेशन ने आत्महत्या कर चुके सैकड़ों किसानों के परिवारों को सीधे वित्तीय सहायता पहुंचाई और विधवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए.

फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के दर्जनों गांवों में नदियों को गहरा करने, नदियां जोड़ने और चेक-डैम बनाने का काम अपने खर्च पर किया, जिससे कई गांव सूखा-मुक्त हुए.

करोड़ों रुपये कमाने और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बावजूद, कहा जाता है कि नाना पाटेकर मुंबई में 1BHK के साधारण फ्लैट में रहते रहे और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में दान करते रहे.

नाना पाटेकर का पूरा जीवन हमें ये सिखाता है कि जब कला सामाजिक सरोकारों और व्यक्तिगत अनुभवों की आंच में तपकर निकलती है, तो वह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहती, बल्कि एक क्रांति बन जाती है. उन्होंने मराठी रंगमंच के हमीदाबाईची कोठी और पुरुष से लेकर नटसम्राट तक, और हिंदी सिनेमा के अंकुश और परिंदा से लेकर अबतक छप्पन तक यह साबित किया कि अभिनय के लिए खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि चरित्र में उतरने का जुनून चाहिए, संवाद केवल बोले नहीं जाते, बल्कि उनके बीच का सन्नाटा भी बहुत कुछ कहता है, एक सच्चा कलाकार केवल परदे पर ही नहीं, बल्कि समाज के यथार्थ में भी नायक की भूमिका निभाता है.

नाना पाटेकर ने बिना किसी स्टारडम के मुकुट के भारतीय सिनेमा और रंगमंच के व्याकरण को हमेशा-हमेशा के लिए बदलकर रख दिया है.