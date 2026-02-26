एबीपी नेटवर्क अपनी फ्लैगशिप समिट के पांचवे एडिशन के साथ एक बार फिर से लौट रहा है. आईडियाज ऑफ इंडिया 2026 दो दिन यानी 27 और 28 फरवरी तक चलेगा. ये ईवेंट मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाला है. इस शिखर सम्मेलन में कई राजनेता, डिप्लोमैट्स, कलाकार, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और पॉलिसी एक्सर्ट्स शामिल होने वाले हैं. ये सभी लोग इस ईवेंट में कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इस समिट में इसके अलावा मनोरंजन जगत के कई स्टार्स भी शामिल होने वाले हैं. जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके प्रभावों पर चर्चा करेंगे.

नीरज घेवान और ईशान खट्टर

ऑस्कर के नॉमिनेशंस में शामिल होने पहंची फिल्म 'होमबाउंड' के निर्माता नीरज घेवान और इस फिल्म में 'शोएब' का किरदार निभाते नजर आए एक्टर ईशान खट्टर भी इस ईवेंट में शामिल होंगे. दोनों यहां "सिनेमा ऑफ एम्पेथी- लोकल कहानियां, ग्लोबल अपील" टाइटल वाले सेशन को संबोधित करते नजर आएंगे. उनका सेशन 27 फरवरी को दोपहर 1:00 बजे से 1:20 बजे तक चलेगा. बता दें कि नीरज घेवान ने फिल्म 'होमबाउंड' का निर्देशन किया था और ईशान खट्टर ने फिल्म में 'शोएब' का किरदार निभाया था.

श्रेया घोषाल

मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल इस सम्केमेलन के पहले दिन शामिल होने वाली हैं. श्रेया 27 फरवरी को शाम 6:40 से 7:20 बजे तक "गोइंग ग्लोबल - म्यूजिक मैजिक" सत्र को संबोधित करेंगी. आपको बता दें कि श्रेया के नाम कई चार्टबस्टर गाने हैं और वो 2025 में JioSaavn पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जा चुकी हैं.

अरण्य सहाय और क्रिस्टो टॉमी

फिल्म निर्माता अरण्य सहाय, जो 'ह्यूमन्स इन द लूप' के लिए जाने जाते हैं, और निर्देशक क्रिस्टो टॉमी, जिन्होंने 'अंडरकरंट' बनाई है, 28 फरवरी को एक सत्र में मुख्य वक्ता होंगे. वो दोपहर 2:30 से 3:00 बजे तक "हाउ टू विन व्यूअर्स - द डायरेक्टर्स विजन" सत्र को संबोधित करेंगे.

अदनान सामी

गायक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता अदनान सामी "म्यूजिक दैट हील्स - द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ रिदम" टाइटल वाले सत्र में भाग लेंगे. उनका सत्र शाम 6:10 से 6:40 बजे तक चलेगा.

मृणाल ठाकुर

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी 28 फरवरी को होने वाले सत्र में शामिल होने वाली हैं. एक्ट्रेस यहां दोपहर 1:00 बजे से 1:30 बजे तक, चलने वाले सेशन में मौजूद रहेंगी. इस सेशन में "सिनेमा एक्रॉस लैंग्वेजेस- कला की सीमाएं" टॉपिक पर बात की जाएगी.

अन्य प्रमुख वक्ता

मुंबई में आयोजित होने वाले 'आइडियाज ऑफ इंडिया' कार्यक्रम के दूसरे दिन कई बॉलीवुड सेलेब्स जैसे मोना सिंह, पंकज त्रिपाठी, अनिल कपूर और अभिनेत्री एवं लोकसभा सांसद कंगना रनौत भी शामिल होंगे.

आइडियाज ऑफ इंडिया 2026: फिल्म जगत के वक्ताओं की पूरी लिस्ट:

मेघना मिश्रा

नीरज घेवान

विशाल जेठवा

ईशान खट्टर

अरमान मलिक

सुनील शेट्टी

अहान शेट्टी

श्रेया घोषाल

अरण्य सहाय

क्रिस्टो टॉमी

अदनान सामी

मृणाल ठाकुर

मोना सिंह

कंगना रनौत

पंकज त्रिपाठी

अनिल कपूर

आइडियाज ऑफ इंडिया समिट के बारे में

समिट में प्रवेश केवल आमंत्रण और पहले से रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही होगी. जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वो एबीपी नेटवर्क टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे एबीपी लाइव वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल यूट्यूब चैनलों पर कार्यक्रम का प्रसारण देख सकते हैं.

चुनिंदा सत्रों को यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्ट्रीम किया जा सकता है.