राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और फिल्मी गतिविधियों का भी बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार 25 से 31 मार्च के बीच राजधानी में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रही है, जिसमें दुनिया भर की फिल्मों और कलाकारों का संगम देखने को मिलेगा.

पहली बार दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन

दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग की पहल पर राजधानी में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन को लेकर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने जानकारी दी कि ये कार्यक्रम 25 से 31 मार्च तक भारत मंडपम में आयोजित होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार इस फेस्टिवल को बड़े स्तर पर सफल बनाने की तैयारी में जुटी है.

सरकार का मानना है कि ये फिल्म फेस्टिवल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने का अवसर है. इस आयोजन के जरिए रचनात्मकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे.

2000 से ज्यादा एंट्री, 140 फिल्मों का होगा प्रदर्शन

फेस्टिवल के लिए दुनियाभर से भारी संख्या में फिल्में भेजी गई हैं. इनमें से करीब 140 फिल्मों का चयन किया गया है, जिन्हें दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा. इससे सिनेमा प्रेमियों को विविध विषयों और संस्कृतियों की झलक एक ही मंच पर देखने को मिलेगी.

क्षेत्रीय से लेकर बॉलीवुड तक, हर रंग का सिनेमा

इस फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के साथ-साथ भारत के विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को भी जगह दी गई है. तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली और नॉर्थ-ईस्ट सिनेमा की चुनिंदा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी. इसके अलावा बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें धुरंधर 2 खास आकर्षण बनने वाली है.

सांस्कृतिक आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति

दिल्ली सरकार पिछले एक साल में कई बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. इंडिया गेट पर दिवाली के मौके पर ड्रोन शो, छठ पूजा के भव्य आयोजन, कांवड़ यात्रा और तीज जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है.

युवाओं को संस्कृति से जोड़ने के प्रयास

सरकार ने युवाओं को भारतीय परंपराओं से जोड़ने के लिए भी पहल की है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में भजन क्लबिंग जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और जल्द ही जेएनयू में भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे. नवरात्र जैसे त्योहारों पर भी बड़े पैमाने पर आयोजन कर लोगों की आस्था को सम्मान दिया गया है.

हर साल होगा आयोजन, दिल्ली बनेगी फिल्म हब

सरकार ने इस फिल्म फेस्टिवल को हर साल आयोजित करने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य दिल्ली को एक प्रमुख फिल्म और सांस्कृतिक हब के रूप में स्थापित करना है, ताकि भविष्य में यहां फिल्म निर्माण और शूटिंग की गतिविधियां बढ़ सकें.

तीन बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा फेस्टिवल

इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जरिए तीन प्रमुख उद्देश्यों को साधने की योजना है. पहला, क्रिएटर्स और ऑरेंज इकॉनमी को बढ़ावा देकर दिल्ली को लाइव एंटरटेनमेंट हब बनाना. दूसरा, भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्यपथ जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सामने पेश करना. तीसरा, दिल्ली को एक आकर्षक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना.