'इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया', कंटेंट क्रिएटर निधि तिवारी की मौत के बाद पोस्ट वायरल

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर निधि तिवारी की मौत ने सबको हैरान कर दिया है. महज 30 साल की उम्र में उन्होंने मौत को गले लगा लिया. वो मिस प्रिटी इंडिया की विजेता भी रह चुकी हैं. निधि की मौत के बाद पुलिस की नजरें उनकी सोशल मीडिया पर आखिरी समय की एक्टिविटि पर जा टिकी है. इसी में से एक पोस्ट में उन्होंने अपने अधूरे दिल की ख्वाहिश का जिक्र किया है.

दरअसल, निधि तिवारी की मौत की असली वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है. ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ ही ये भी जांच कर रही है कि आखिरी समय में उन्होंने फोन पर किससे बात की थी. उनकी कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियोज और पोस्ट सबकी जांच की जा रही है कि आखिरी समय के कुछ घंटे उनके लिए कैसे रहे थे.

निधि तिवारी की इमोशनल पोस्ट वायरल

निधि तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. वो खुद से जुड़ी पोस्ट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर करती रहती हैं. ऐसे में मौत से दो दिनों पहले ही उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी, जो उनकी अधूरी ख्वाहिशों की ओर इशारा करता है. वो लिखा था, 'इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया इसलिए कहा जाता है खिद से प्यार करो. किसी और से नहीं. खुद में खुद को तलाश करो किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे खुद को.'





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इमोशनल पोस्ट और मोबाइल में सोनू का कॉल...

निधि तिवारी की इमोशनल पोस्ट और सोनू सिंह से आखिरी बातचीत को उनकी जांच का मुख्य बिंदु बनाया गया है. लेकिन पुलिस पूरे रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है. निधि की पोस्ट से झलक रहा है कि वो किसी ट्रॉमा या ब्रेकअप से गुजर रही थीं. हालांकि, इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. पुलिस मामले में ये भी देख रही है कि निधि किस-किस के संपर्क में थीं. मामले में परिजनों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम के बाद निधि का शव परिवार वालों को सौंप दिया गया है.

सोनू ने घरवालों को दी जानकारी

खबरों की मानें तो निधि तिवारी की मौत शनिवार को देर रात अपने कमरे में फांसी लगाने से हुई. परिजनों ने बताया कि सोनू सिंह नाम के एक युवक से निधि बात कर रही थीं और उसी से बात करते हुए वो कमरे में चली गईं, जहां उन्होंने खुद को बंद कर लिया था. इसके बाद सोनू ने ही निधि की मां को फोन किया और बताया कि उनकी बेटी फांसी लगाने जा रही है. परिवार कमरे की ओर से गया तो वो बंद था. दरवाजा तोड़ा गया तो निधि फंदे से लटकी हुईं मिलीं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था.

बहरहाल, निधि तिवारी के बारे में बात की जाए तो वो पॉपुलर सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर थीं. उनके 16 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसमें फेसबुक पर करीब 9.28 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 7.12 लाख फॉलोअर्स हैं. 2024 में उन्होंने ‘मिस प्रिटी इंडिया’ का ताज जीता था.