'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड बना रही है. अब फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. नितेश तिवारी की इस फिल्म ने धमाका कर दिया है. इसी के साथ नितेश तिवारी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है.

ये नितेश तिवारी की दूसरी 1500 करोड़ कमाने वाली फिल्म है. पहले 'दंगल' ने 1500 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. इसी के साथ नितेश तिवारी बॉलीवुड के पहले ऐसे डायरेक्टर बन गए हैं, जिनकी 2 फिल्मों ने दुनियाभर में 1500 करोड़ की कमाई की.

'रामायण' का 14वें दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 14वें दिन फिल्म ने नेट 23.20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 22,263 शोज मिले और इतनी 18.4 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 1,009.05 ग्रॉस करोड़ और नेट 844.40 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने दुनियाभर में 1,519.05 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 510 करोड़ बिजनेस किया.

1500 करोड़ कमाने वाली फिल्में

मालूम हो कि अब तक केवल चार इंडियन फिल्में ही इस क्लब में जगह बना पाई हैं, जिनमें से बॉलीवुड की केवल दो फिल्में दंगल और धुरंधर 2 है. वहीं साउथ की 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' ने 1500 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी. अब 'रामायण' भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 69.80 करोड़ रहा. चौथे दिन फिल्म ने 56.15 करोड़, पांचवें दिन 107.50 करोड़, छठे दिन 94.10 करोड़, सातवें दिन 70.65 करोड़, आठवें दिन 53.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की कमाई की. नौवें दिन फिल्म ने 48.10 करोड़, दसवें दिन 72.90 करोड़, 11वें दिन 75 करोड़, 12वें दिन 32 करोड़ और 13वें दिन 28.35 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 256.35 करोड़ कमा लिए हैं.

फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं. वहीं नमित मल्होत्रा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल जैसे स्टार्स हैं.