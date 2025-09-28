पंजाबी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? राजवीर जवंदा के इन गानों को जरूर करें अपने प्लेलिस्ट में एड

पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन राजवीर जवंदा का हिमाचल प्रदेश के सोलन में शनिवार को बाइक एक्सीडेंट हुआ. इसके बाद उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी है. फैंस समेत परिवार वालों के लिए भी ये एक शॉकिंग खबर है. अभी पूरा देश जुबीन गर्ग के मौत के शोक से उभरा भी नहीं था कि एक और सिंगर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं.

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर के सिर और और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है. इतना ही नहीं अस्पताल पहुंचने के पहले से उन्हें हार्ट अटैक भी आया था. अब मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

ये हैं पॉपुलर पंजाबी सिंगर के करियर के सबसे बेहतरीन गाने

1. रब करके

ये राजवीर जवंदा के लेटेस्ट गानों में से एक है. इसे सिंगर ने 2 महीने पहले ही रिलीज किया था और अब तक इस गाने पर 7 मिलियन व्यूज और 34K लाइक्स आ गए हैं.

म्यूजिक कंपोजर रतन सिद्धू, लिरिसिस्ट निर्वाण बठ और सिंगर राजवीर जवंदा की तिगड़ी ने इस प्रोजेक्ट में जान डाल दी थी. साथ ही म्यूजिक वीडियो की फीमेल लीड चर्वी दत्ता संग सिंगर की जोड़ी ने भी पूरे गाने में चार चांद लगा दिए.

2. सरदारी

राजवीर जवंदा का ये गाना 2018 में रिलीज हुआ था. इसके गाने के लिरिक्स नरेंदर बथ द्वारा लिखे गए थे तो वहीं इसका म्यूजिक देसी क्रू ने दिया था. बिना किसी वल्गैरिटी के बहुत ही सादगी भरे अंदाज से राजवीर जवंदा के इस गाने ने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई थी. इतने सालों बाद भी सिंगर के फैंस इस गाने को गुनगुनाते हैं.

3. कंगनी

राजवीर जवंदा ने अपने इस गाने को 8 साल पहले यानी 2017 में रिलीज किया था. सिंगर के इस सॉन्ग को इतना पसंद किया गया है कि इसमें 64 मिलियन व्यूज आ गए हैं और 361K लाइक्स हैं. गिल रौंटा द्वारा लिखे गए इस गाने के बोल को दर्शकों ने बहुत सराहा था और हमेशा ही तरह ही राजवीर जवंदा ने इस प्रोजेक्ट में अपना बेहतरीन परफार्मेंस दिया.

4. खुश रेहा कर

पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन ने अपने इस प्रोजेक्ट को पिछले साल रिलीज किया. इस गाने को इतना पसंद किया गया कि अब जितनी बार भी इसे सुनेंगे आपका दिल भर आएगा. इस म्यूजिक वीडियो में सान्या जैन की साथ राजवीर जवंदा की केमिस्ट्री ने भी ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ी है. इस गाने के लिरिक्स बब्बू बरार ने लिखा है तो वहीं इसका म्यूजिक जी गुरी द्वारा बनाया गया है.

5. दो नी सजना

सिंहजीत द्वारा लिखे इस गाने के बोल और जी गुरी द्वारा बनाए गए म्यूजिक में राजवीर जवंदा की आवाज का जादू बिखेर दिया. 2024 में रिलीज हुए इस गाने को लोग आज भी गुनगुनाते हैं और हर बार ही सिंगर की तारीफ भी करते हैं. अपने हर प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी राजवीर जवंदा ने अपनी जान डाल दी थी.