राजनीति से दूर रहकर लग्जरी लाइफ जीते थे प्रतीक यादव, फिटनेस फ्रीक भी थे अपर्णा यादव के पति

दिवंगत मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के सौतेले भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह लखनऊ में 38 साल की उम्र में निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सुबह-सुबह लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक अपने पिता, और सौतेले भाई से उल्ट राजनीति से हमेशा दूर रहे लेकिन वे फिटनेस फ्रीक थे और लग्जरी लाइफ जीते थे.

मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे

प्रतीक यादव का जन्म 1988 में हुआ था. वे मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से संबंध होने के बावजूद, वे चुनावी राजनीति और सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से काफी हद तक दूर रहे. यादव परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति में एंट्री की लेकिन प्रतीक ने बिजनेस और पर्सनल वेंचर पर ही ध्यान दिया. उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन हासिल की की और बाद में लखनऊ लौट आए, जहां वे फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ गए. जानकर हैरानी होगी कि प्रतीक कभी 103 किलो के हुआ करते थे लेकिन फिर उन्होंने अपनी बॉडी पर ध्यान दिया और 103 किलो से 67 किलो का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया. साल 2012 में उन्हें एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट ने द इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेंशन ऑफ द मंथ टाइटल से भी नवाजा था.

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लखनऊ में फिटनेस एंटरप्रेन्योर थे प्रतीक

प्रतीक यादव लखनऊ के फिटनेस जगत में काफी पॉपुलर थे और खबरों के मुताबिक वे "द फिटनेस प्लैनेट" नाम से एक जिम चलाते थे. वे हेल्थ, बॉडीबिल्डिंग और फिटनेस से जुड़ी चीजों में ही अपना टाइम बिताते थे.

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प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से की थी शादी

प्रतीक और अपर्णा ने साल 2011 में इटावा जिले के सैफई में एक ग्रैंड शादी की थी. इनकी शादी में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी और अभिनेत्री जया बच्चन संग शामिल हुए थे. उन्होंने वर-वधू को आशीर्वाद देते हुए स्टेज पर तस्वीर भी क्लिक कराई थी.





प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव सालों तक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं. उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ छावनी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थीं. बाद में, 2022 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं और 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

प्रतीक और अपर्णा के रिश्ते में आ गई थी दरार

इसी साल की शुरुआत में, प्रतीक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की थी. एक पोस्ट में, उन्होंने कथित तौर पर गंभीर मानसिक तनाव का आरोप लगाया था और दावा किया था कि अपर्णा और परिवार के कुछ सदस्यों के साथ उनके संबंधों में मतभेद पैदा हो गए हैं. उन्होंने तलाक का भी हिंट दिया था.

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