पाकिस्तान के पॉपुलर रैपर, लिरिसिस्ट और हिप-हॉप आर्टिस्ट तल्हा अंजुम ने हाल ही में सगाई कर ली है. उनकी सगाई की खबरें सुन जहां फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं कुछ फीमेल फैंस का दिल जरूर टूटा होगा.क्योंकि, तल्हा लाखों लड़कियों के क्रश थे.

खैर, अब तल्हा ने जब सगाई कर ही ली है तो चलिए जानते हैं कि उनकी होने वाली दुल्हन कौन है.बता दें तल्हा अंजुम ने अपने कजिन से सगाई की है, जिनका नाम जोईया करीम है.मालूम हो पाकिस्तान लोगों का मानना है कि कजिन आपस में शादी कर सकते हैं.

प्राइवेट सेरेमनी में की सगाई

इस कपल ने बेहद ही प्राइवेट तरीके से सगाई की है, जिसमें उनके परिवार के लोग और दोस्त वगैरा ही शामिल थे.तल्हा और जोईया करीम दोनों ने सगाई की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. हालांकि, तल्हा का अकाउंट इंडिया में एक्टिव नहीं है, तो उनके इंस्टाग्राम पर सगाई की तस्वीरों को नहीं देखा जा सकता है.

वहीं, जोईया करीम के इंस्टाग्राम जो तस्वीरें मौजूद हैं, उसे आप देख सकते हैं.सोशल मीडिया पर जैसे ही तल्हा और जोईया करीम की सगाई की तस्वीरें वायरल हुईं, वैसे ही फैंस से लेकर सेलेब्स तक ने उन्हें बधाइयां देनी शुरू कर दी.क्योंकि, तल्हा इंडिया में भी काफी पॉपुलर हैं.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

कौन हैं जोईया करीम

तल्हा की जो मंगेतर हैं जोईया करीम वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि लंदन में रहती हैं. जोईया करीम एक कंटेंट क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. इतना ही नहीं जोईया करीम ने बायोमेडिकल साइंस की पढ़ाई भी की है और हेल्थ से जुड़े सेक्टर में भी वो काम कर चुकी हैं.

तल्हा और जोईया करीम की सगाई तो हो गई है, ऐसे में फैंस को इनकी शादी का भी बेसब्री से इंतजार है. लेकिन, इनकी शादी को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.तल्हा एक बार तब चर्चा में आए थे, जब नेपाल में एक कॉन्सर्ट के तौरान उन्होंने इंडिया का झंडा पहराया था.उसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था.

ये भी पढ़ें:-'सेट पर क्यूट बनकर एंटरटेन..' रत्ना पाठक ने खोली यंग एक्ट्रेसेस की पोल, आलिया भट्ट को लेकर कह डाली ये बात