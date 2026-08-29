अंकित बालियान की मौत के बाद मासूम शर्मा को मिल रहीं धमकियां

लोकप्रिय भारतीय हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने शनिवार को सोशल मीडिया वीडियो के जरिए बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. गायक ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि हरियाणा के ज्यादातर आर्टिस्ट को धमकियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कलाकारों और कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को गंभीर कदम उठाने की जरुरत हैं.

अंकित बालियान को याद कर भावुक हुए मासूम

गायक मासूम शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके शुरुआत में उन्होंने अंकित बालियान की मौत पर दुख जाहिर किया. उन्होंने अंकित को अपना करीबी भाई बताते हुए उनके साथ काम करने का जिक्र भी किया.

वीडियो में वे कहते हैं, 'राम राम भाई, कुछ दिन पहले हमारे प्यारे भाई अंकित बालियान का निधन हो गया. इस बात का हमें बेहद दुख है और एक दिन पहले ही हमने अपनी बातचीत की थी. अगले दिन पता चला कि वे अब नहीं रहे. हमने साथ में बहुत सारा काम किया है और मेरे कुछ गानो में उन्होंने मॉडल के तौर पर भी काम कर रखा है. भाई बोलचाल में बहुत अच्छे थे.'

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बढ़ती गुंडागर्दी पर कार्यवाई की मांग

मासूम शर्मा ने बढ़ती गुंडागर्दी को देखते हुए सरकार से इस पर लगाम लगाने की अपील की. गायक ने कहा, 'जिस तरह से गुंडा-गर्दी बढ़ती जा रही है, उसे देखकर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए. हमारी सरकार से गुजारिश है कि वे इन सभी मुद्दों पर जरूर काम करें. क्योंकि कलाकार और बिजनेसमैन के पास इस तरह की धमकियां आती हैं.'

मासूम शर्मा आगे कहते हैं, 'सरकार को इन सभी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अंकित भाई का जिसने भी मर्डर किया है उसे सरकार को जल्दी पकड़ना चाहिए. हम आशा करते हैं सरकार जल्दी इसका समाधान निकालें क्योंकि ये परेशानी एक आदमी की नहीं बल्कि हर कलाकार और बिजनेसमैन की है. जिसका ज्यादा नाम और पैसा हो जाए उसके पीछे एक बड़े नाम के लोग लग जाते हैं.'

गाने के बाद मिल रही धमकियां

मासूम शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक गाना रिलीज किया था, जिसे लेकर भी लगातार धमकियां आ रही हैं. उन्होंने साफ की गाने में किसी व्यक्ति या गैंग का नाम नहीं लिया गया हैं , बल्कि समाज में फैली बुराइयां को लेकर आवाज़ उठाई गई हैं. उन्होंने कहा, "मेरे हालिया गाने के रिलीज होने के बाद मेरे और हैरी भाई के पास लगातार धमकियां आ रही हैं.'

वो आगे बताते हैं, 'मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाज में कुरीतियों पर हमने एक गाना किया है उसमें हमने किसी का नाम नहीं लिया. हमने तो बस समाज में फैली कुरीतियों पर गाना किया है. क्योंकि एक कलाकार की जिम्मेदारी होता है कि समाज में फैली कुरीतियों पर भी गाना आना चाहिए.'

समाज की बुराइयों पर बनाया गाना

मासूम शर्मा ने बताया कि एक तबके के लोगों को भी इस गाने को लेकर काफी दिक्कत हो रही है. उन्होंने कहा, "हमारा गाना रिलीज होने के बाद एक दो लोगों को दिक्कत हुई. हमने भी बहुत सारे कुरीतियों पर बोला, लेकिन एक ऐसा गैंग को ज्यादा तकलीफ है कि हमारे खिलाफ बोल दिया. इस पर मेरा कहना है कि अगर आप सही हो और आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है."

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