सिंगर अदनान सामी पर धोखाधड़ी का आरोप, इवेंट के बहाने ठगे लाखों रुपए!

पॉपुलर सिंगर अदनान सामी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है. यह मामला कोर्ट में पहुंचा है, जहां अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है. ये मामला लगभग तीन साल पुराना है, जब ग्वालियर की एक महिला, लावण्या सक्सेना ने एक इवेंट के लिए सिंगर अदनान सामी की टीम से संपर्क किया था और वो 27 दिसंबर 2022 को ग्वालियर में इवेंट कराना चाहती थी.

इस इवेंट के लिए अदनान सामी को पेशगी के तौर पर 17 लाख 62 हजार रुपए का भुगतान किया गया था. बाद में इवेंट नहीं हुआ और राशि भी वापस नहीं हुई, इसी मामले में अदनान सामी पर यह आरोप लगा है.

अदनान सामी की टीम ने रकम लौटाने से किया इनकार

बताया जा रहा है कि इवेंट आयोजित करने वाली लावण्या सक्सेना ने दी गई रकम वापस करने के लिए काफी कोशिश की, तो सिंगर अदनान सामी की टीम ने सहयोग नहीं किया और पैसा भी वापस नहीं किया, साथ ही आगे इवेंट करने पर जोर दिया. इस मामले को लेकर आयोजक पुलिस के पास गए मगर पुलिस ने सहयोग नहीं किया. इस पर आयोजक की ओर से जिला न्यायालय में परिवार दायर किया गया है. इस पर न्यायालय की ओर से पुलिस को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है.

अदनान सामी के रद्द इवेंट का विवाद

दरअसल सिंगर अदनान सामी का इवेंट आयोजित किया जाना था और इसके लिए तय हुआ था कि इवेंट के एवज में लगभग 32 लाख रुपए दिए जाएंगे और इवेंट से पहले 17 लाख 62 हजार का भुगतान किया गया. इवेंट रद्द हो गया और आगे की तारीख आपसी सहमति से तय नहीं हो पाई. साथ ही इवेंट से पहले दी गई राशि भी वापस नहीं हुई. कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश पर पुलिस को ये बताना होगा कि आयोजक ने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई.