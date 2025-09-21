जुबीन का पार्थिव शरीर देखकर खुद को संभाल नहीं पाईं उनकी पत्नी

गुवाहाटी एयरपोर्ट पर जब जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर लाया गया तो उनकी पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग खुद को संभाल नहीं पाईं. अपने पति को देखकर वे फूट-फूटकर रो पड़ीं. गरिमा बेहद दुखीं थीं. जुबीन गर्ग को लोग प्यार से ‘किंग ऑफ हमिंग’ भी कहते थे. जुबीन को आखिरी बार देखने के लिए लाखों फैंस पहुंचें. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो सामने आया है, ये आपको इमोशनल कर देगा.

कॉन्सर्ट के दौरान जताई थी अपनी आखिरी ख्वाहिश

जुबीन गर्ग ने एक कॉन्सर्ट के दौरान फैंस के साथ अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि जब उनका निधन हो, तो उनके फैंस गाना ‘मायाबिनी रातिर बुकुत’ गाएं. उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद पूरा असम ये गीत गाए. उनके निधन के बाद फैंस बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर मौजूद हुए और अपने चहेते गायक की आखिरी इच्छा पूरी की.









पत्नी गरिमा ने बताई मौत की वजह

जुबीन गर्ग की मौत को लेकर पहले खबर आई थी कि उनका निधन स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे में हुआ. लेकिन उनकी पत्नी गरिमा साइकिया ने असली वजह बताई. टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुबीन अपने दोस्तों और टीम मेंबर्स के साथ सिंगापुर में यॉच पर थे. सबने अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट पहनी हुई थी. वे सब साथ में तैरकर यॉच पर लौटे, लेकिन जुबीन फिर से तैरने गए और उन्हें सीजर अटैक आया.

गरिमा ने बताया कि इससे पहले भी उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका था, लेकिन तब वह बच गए थे. जुबीन की मौत जब वो तैरने गए तो उन्हें सीजर अटैक आया इस वजह से हुई. अटैक के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और करीब दो घंटे तक आईसीयू में रखा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.



जुबीन गर्ग के मैनेजर और टीम ने बताया

जुबीन गर्ग के इवेंट मैनेजर श्यामकानु महंता और उनकी टीम ने निधन के बाद पहली बार बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि जुबीन गर्ग का निधन 2:30 बजे सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में हुआ. जुबीन 20 सितंबर 2025 को होने वाले फेस्टिवल में परफॉर्म भी करने वाले थे. बयान में कहा "हम बहुत दुख के साथ यह खबर साझा कर रहे हैं कि हमारे प्रिय आइकॉन जुबीन गर्ग का निधन हो गया. जुबीन कल ही सिंगापुर पहुंचे थे और कल होने वाले फेस्टिवल में लोगों से मिलने और बातचीत करने वाले थे".