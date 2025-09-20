ज़ुबीन गर्ग एक फेमस सिंगर थे. उन्होंने असमिया, बंगाली और हिंदी फ़िल्मों में गाने गाए. 52 साल के असमिया सिंगर की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक अजीबोगरीब दुर्घटना में मौत हो गई. वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे, जहाँ उन्हें 20 और 21 सितंबर को परफॉर्मेंस देनी थी. वहीं उनके पार्थिव शरीर को सिंगापुर से असम लाया जाएगा.

सिंगापुर से असम लाया जा रहा जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कंफर्म किया है कि गायक ज़ुबीन गर्ग के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है. सरमा ने बताया कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द ही भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. मुख्यमंत्री सरमा ने शनिवार को एक्स पर किए पोस्ट में लिखा है, "हमारे प्रिय ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम सिंगापुर में पूरा हो गया है, उनके पार्थिव शरीर को अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में उनके साथ आई टीम श्री शेखर जोथी गोस्वामी, श्री संदीपन गर्ग और श्री सिद्धार्थ शर्मा (प्रबंधक) को सौंपा जा रहा है."सिंगापुर में इंडियन हाई कमीशनर शिल्पक अंबुले के मुताबिक, जब यह घटना घटी, तब गर्ग 17 अन्य लोगों के साथ ट्रिप पर थे.

The post-mortem of our beloved Zubeen Garg has been completed in Singapore. His mortal remains are now being handed over to the accompanying team — Shri Shekar Jothi Goswami, Shri Sandeepan Garg, and Shri Siddharth Sharma (Manager) — in the presence of officers from the… — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025

पानी में उतरते ही जुबीन ने उतार दी थी लाइफ जैकेट

वही मुख्यमंत्री ने बताया, “क्रू और गार्ड के बार-बार आग्रह के बावजूद, सिंगर ने पानी में उतरते ही अपनी लाइफ जैकेट उतार दी और उसे ओवरसाइज़्ड बताया था.” सरमा ने शुक्रवार रात गुवाहाटी में गर्ग के आवास का दौरा करने के बाद संवाददाताओं को बताया, "बाद में वह समुद्र में तैरते हुए पाये गये. क्रू ने उनहें होश में लाने की कोशिश की और पोर्ट पर सीपीआर दिया गया, उसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."

कब तक गुवाहटी पहुंचेगा जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद, गर्ग का पार्थिव शरीर शनिवार शाम तक पहले दिल्ली और फिर गुवाहाटी ले जाया जाएगा. पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए सरुसजाई स्टेडियम में रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "परिवार तय करेगा कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा. चूंकि गर्ग के पिता बीमार हैं, इसलिए हम परिवार से इस बारे में भी सलाह करेंगे कि पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया जाए या नहीं."सरमा ने कहा कि सरकार पार्थिव शरीर के असम पहुंचने के बाद ही दाह संस्कार और स्मारक व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लेगी.