Zubeen Garg Death News: सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत, सदमे में फिल्म इंडस्ट्री

फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग करते समय हादसे में मौत हो गई. सिंगर इन दिनों सिंगापुर में थे और वो नॉर्थ ईस्टर फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे थे. ये फेस्टिवल 19 से 21 सितंबर के बीच होने वाला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुद्र से रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया. हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकती. उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.

जुबीन गर्ग को मिला था 'गैंगस्टर' से फेम

साल 2006 में आई सुपरहिट फिल्म 'गैंगस्टर' को सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कंगना रनौत, शाइनी आहूजा और इमरान हाशमी के दमदार की वजह से नहीं याद किया जाता. बल्कि इसके सुपरहिट गाने 'या अली' की वजह से भी याद किया जाता है. ये गाना जुबीन गर्ग ने ही गाया था.

बॉलीवुड में ये उनका पहला सोलो गाना था जिसके लिए उन्हें उस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड भी मिला था. इसके बाद साल 2013 में आई 'कृष 3' में 'दिल तू ही बता' गाने को भी उन्होंने ही आवाज दी थी.

'कांटे' के लिए गाया था पहला गाना

जुबीन गर्ग ने 2002 की बड़ी हिट 'कांटे' के फेमस गाने 'जाने क्या होगा रामा रे' में कई सिंगर्स के साथ आवाज दी थी. इस गाने को उनके अलावा, शान, संजय दत्त, सुदेश भोसले ने भी अपनी आवाज दी थी.

जुबीन गर्ग के बारे में

जुबीन गर्ग ने असमिया, हिंदी, बंगाली, मलयालम समेत कई अलग-अलग भाषाओं में गाने गाए हैं. साल 1992 में उनका पहला एल्बम असमिया में रिलीज हुआ था जिसका नाम 'अनामिका' था. इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भले ही हिंदी में उन्होंने कम गाने गाए हों, लेकिन उन कम गानों को ऐसे गा दिया है कि वो आज भी और आज के दशकों बाद भी सुने जाएंगे. बता दें कि जुबीन का जन्म मेघालय में हुआ था और उनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था.