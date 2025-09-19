हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडZubeen Garg Death News: सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत, सदमे में फिल्म इंडस्ट्री

Zubeen Garg Death News: सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत, सदमे में फिल्म इंडस्ट्री

Zubeen Garg Death News Live: 'या अली' गाने से फेमस हुए सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है. इस खबर से उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 07:08 PM (IST)

LIVE

Key Events
Zubeen Garg Death News Live Updates Assamese Singer Zubeen Borthakur Accident Best Songs Family Wife Name Zubeen Garg Death News: सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत, सदमे में फिल्म इंडस्ट्री
जुबीन गर्ग डेथ न्यूज
Source : IMDb

Background

फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग करते समय हादसे में मौत हो गई. सिंगर इन दिनों सिंगापुर में थे और वो नॉर्थ ईस्टर फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे थे. ये फेस्टिवल 19 से 21 सितंबर के बीच होने वाला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुद्र से रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचाया. हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकती. उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.

जुबीन गर्ग को मिला था 'गैंगस्टर' से फेम

साल 2006 में आई सुपरहिट फिल्म 'गैंगस्टर' को सिर्फ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कंगना रनौत, शाइनी आहूजा और इमरान हाशमी के दमदार की वजह से नहीं याद किया जाता. बल्कि इसके सुपरहिट गाने 'या अली' की वजह से भी याद किया जाता है. ये गाना जुबीन गर्ग ने ही गाया था.

बॉलीवुड में ये उनका पहला सोलो गाना था जिसके लिए उन्हें उस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड भी मिला था. इसके बाद साल 2013 में आई 'कृष 3' में 'दिल तू ही बता' गाने को भी उन्होंने ही आवाज दी थी.

'कांटे' के लिए गाया था पहला गाना

जुबीन गर्ग ने 2002 की बड़ी हिट 'कांटे' के फेमस गाने 'जाने क्या होगा रामा रे' में कई सिंगर्स के साथ आवाज दी थी. इस गाने को उनके अलावा, शान, संजय दत्त, सुदेश भोसले ने भी अपनी आवाज दी थी.

जुबीन गर्ग के बारे में

जुबीन गर्ग ने असमिया, हिंदी, बंगाली, मलयालम समेत कई अलग-अलग भाषाओं में गाने गाए हैं. साल 1992 में उनका पहला एल्बम असमिया में रिलीज हुआ था जिसका नाम 'अनामिका' था. इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. भले ही हिंदी में उन्होंने कम गाने गाए हों, लेकिन उन कम गानों को ऐसे गा दिया है कि वो आज भी और आज के दशकों बाद भी सुने जाएंगे. बता दें कि जुबीन का जन्म मेघालय में हुआ था और उनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था.

22:30 PM (IST)  •  19 Sep 2025

Zubeen Garg Death News Live: पापोन ने कहा - एक भाई खो दिया

सिंगर-कंपोजर पापोन ने भी जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर जुबीन की तस्वीर शेयर की और लिखा कि, 'बहुत जल्दी चले गए. अब कहने को कुछ शब्द नहीं बचे. मैंने आज एक दोस्त खो दिया एक भाई खो दिया बहुत खालीपन लग रहा है. उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं..' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Papon (@paponmusic)

22:15 PM (IST)  •  19 Sep 2025

Zubeen Garg Death News Live: म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने भी दी सिंगर को श्रद्धांजलि

फेमस म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने जुबीन गर्ग के लिए इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि, ‘मैं अभी भी इससे उबरने की कोशिश कर रहा हूं। गरिमा और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं’ 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pritam (@ipritamofficial)

Load More
Tags :
Zubeen Garg Zubeen Garg Death News Live Zubeen Garg Death
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
इंडिया
तिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम
तिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
ट्रेंडिंग
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget