फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचीं जोया अख्तर, पुलिस से बातचीत का वीडियो आया सामने

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक्टर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद फिल्ममेकर जोया अख्तर भी टाइगर के घर पहुंचीं, जहां वो पुलिस अधिकारी से बात करती नजर आईं. उनका वीडिय सोशल मीडिया पर वायरल है.

जोया अख्तर पहुंची टाइगर के घर

जोया अख्तर टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचने के दौरान पिंक शर्ट और ब्लू डेनिम पैंट पहने नजर आईं. टाइगर के घर के बाहर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में वह मेन गेट से बाहर निकलकर वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी से बात करती दिख रही हैं. वीडियो में जोया कुछ परेशान नजर आती हैं, हालांकि ये साफ नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी से किस बारे में बात कर रही थीं. थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जोया सफेद कार की तरफ जाती हैं, उसमें बैठती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं.

Mumbai, Maharashtra: Director and film producer Zoya Akthar visited the residence following the shooting incident involving actor Tiger Shroff. https://t.co/Awm6Y81X6x — IANS (@ians_india) October 18, 2026

बता दें बीती रात एक्ट्रेस दिशा पटानी भी टाइगर श्रॉफ के घर उनसे मिलने पहुंची थी. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियो वायरल है.

फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे. उन्होंने एक्टर का हाल चाल लिया.

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का पूरा मामला

बता दें, मुंबई के जुहू इलाके में रविवार, 18 अक्टूबर को पुष्पा पार्क के पास टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. बताया जा रहा है कि एक्टर फुटबॉल खेलने गए थे और घर लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर की झलक पाने के लिए इलाके में लोगों की भीड़ जमा थी, तभी कथित तौर पर हमलावरों ने गोलियां चला दीं.

राहत की बात ये रही कि टाइगर को कोई गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित बच गए. हालांकि, इस घटना में उनके ड्राइवर फिरदौस समेत दो लोग घायल हो गए. फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि एक ऑटो रिक्शा चालक के भी घायल होने की खबर है. फिरदौस को इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मुंबई पुलिस ने फायरिंग की घटना टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज कर लिया है. मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए और गाड़ी की जांच की. पुलिस आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके.