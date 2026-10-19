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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचीं जोया अख्तर, पुलिस से बातचीत का वीडियो आया सामने

फायरिंग के बाद टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचीं जोया अख्तर, पुलिस से बातचीत का वीडियो आया सामने

एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. इसके बाद से वो चर्चा में हैं. ऐसे में फिल्ममेकर जोया अख्तर टाइगर के घर उनसे मिलने पहुंचीं. उनका वीडिय सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक्टर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद फिल्ममेकर जोया अख्तर भी टाइगर के घर पहुंचीं, जहां वो पुलिस अधिकारी से बात करती नजर आईं. उनका वीडिय सोशल मीडिया पर वायरल है. 

जोया अख्तर पहुंची टाइगर के घर
जोया अख्तर टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचने के दौरान पिंक शर्ट और ब्लू डेनिम पैंट पहने नजर आईं. टाइगर के घर के बाहर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में वह मेन गेट से बाहर निकलकर वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी से बात करती दिख रही हैं. वीडियो में जोया कुछ परेशान नजर आती हैं, हालांकि ये साफ नहीं है कि वो पुलिस अधिकारी से किस बारे में बात कर रही थीं. थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जोया सफेद कार की तरफ जाती हैं, उसमें बैठती हैं और वहां से रवाना हो जाती हैं.

बता दें बीती रात एक्ट्रेस दिशा पटानी भी टाइगर श्रॉफ के घर उनसे  मिलने पहुंची थी. सोशल मीडिया पर उनके कई फोटोज और वीडियो वायरल है.

फायरिंग के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे. उन्होंने एक्टर का हाल चाल लिया. 

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग का पूरा मामला
बता दें, मुंबई के जुहू इलाके में रविवार, 18 अक्टूबर को पुष्पा पार्क के पास टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग हुई. बताया जा रहा है कि एक्टर फुटबॉल खेलने गए थे और घर लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर की झलक पाने के लिए इलाके में लोगों की भीड़ जमा थी, तभी कथित तौर पर हमलावरों ने गोलियां चला दीं.

राहत की बात ये रही कि टाइगर को कोई गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित बच गए. हालांकि, इस घटना में उनके ड्राइवर फिरदौस समेत दो लोग घायल हो गए. फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि एक ऑटो रिक्शा चालक के भी घायल होने की खबर है. फिरदौस को इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मुंबई पुलिस ने फायरिंग की घटना टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस का बयान दर्ज कर लिया है. मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए और गाड़ी की जांच की. पुलिस आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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Tiger Shroff
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