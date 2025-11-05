न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की मां हैं बड़ी फिल्ममेकर, बनाई हैं ये शानदार फिल्में

डायरेक्टर मीरा नायर के लिए खुशी से फूली नहीं समा रही हैं. उनके बेटे जोहरान ममदानी अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है. जिसके बाद से वो हर जगह चर्चा में बने हुए हैं. मीरा नायर के बेटे जोहरान पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे. जोहरान की जीत के बाद से उनकी मां मीरा नायर भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही हैं. मीरा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में डायरेक्ट की हैं. उनकी फिल्म जो एक बार देख लेता है तो वो उनकी तारीफ करते नहीं रुकता है. आइए आपको मीरा की शानदार फिल्मों के बारे में बताते हैं.

मेयर के चुनाव के लिए जोहरान ने भी बॉलीवुड के अंदाज में कैंपेन किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो लोगों से बड़े ही मजेदार अंदाज में वोट के लिए अपील करते नजर आए थे. इस वीडियो में जोहरान ने बीच-बीच में बॉलीवुड के गाने और डायलॉग्स शामिल किए थे.

सलाम बॉम्बे

सलाम बॉम्बे मीरा नायर की पहली फिल्म थी. इस फिल्म में मुंबई की सड़कों पर जिंदगी को दिखाया गया था. इस फिल्म को ऑस्कर में भी नॉमिनेशन मिला था. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

मिसिसिपी मसाला

मीरा नायर की ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है. इस फिल्म में सरिता चौधरी और डेनजेल वाशिंगटन की लव स्टोरी दिखाई गई है जो युगांडा से विस्थापित होकर मिसिसिपी में बस गए हैं. इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

मानसून वेडिंग

इस फिल्म में बॉलीवुड और हॉलीवुड के सिनेमा से इंफ्लुएंसर एक इंडियन फैमिली का मजेदार, फैशनेबल और रंगीन सेलिब्रेशन दिखाया गया है.

द पेरेज फैमिली

ये एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जिसमें क्यूबा के रिफ्यूजी के एक ग्रुप के बारे में दिखाया गया है जो एक फैमिली होने का दिखावा करते हैं. ये फिल्म 1980 में आई थी. ये भी मीरा नायर की खास फिल्मों में से एक है.

