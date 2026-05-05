सीनियर एक्ट्रेस 'जीनत अमान' ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुराने दिनों के किस्से को शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री 'इंदिरा गांधी' और एक्ट्रेस 'सिमी ग्रेवाल' के साथ एक चैरिटी क्रिकेट मैच देखते समय उनकी कीमती घड़ी खो गई थी. अपनी हालिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने उस घटना के बारे में बताया, जिसमें उनकी महंगी घड़ी खो गई थी

जीनत ने इस कहानी को विस्तार से बताते हुए कहा कि उनकी एक अमीर दोस्त ने उन्हें एक शानदार रोलेक्स घड़ी तोहफे में दी थी, जो बाद में एक कार्यक्रम के दौरान चोरी हो गई.

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आलीशान जिंदगी और कीमती चीजों के बीच बिताए पल

कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ये सच है कि मेरे कैप्शन मुझे भी काफी लंबे और घुमावदार लगते हैं. इस पर मैं बस इतना ही कह सकती हूं- मेरा पेज, मेरे नियम. कृपया मुझे बताएं कि क्या इस फॉर्मेट से पढ़ना आसान हो जाता है. स्वाइप करते जाइए.'

फिर उन्होंने आगे कहा, 'मेरी दोस्त 'अमीना' बहुत अमीर महिला थी. उनके पति, जो अरब मूल के अरबपति थे, अपनी पत्नी की हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी करते थे. दुनिया के अलग-अलग शहरों में उनके आलीशान महल भी थे और हर महल में बहुत महंगा फर्नीचर, कलाकृतियां और अनोखी चीजें रखी होती थीं. जब भी हम उनके किसी भी घर में उनसे मिलने जाते तो मेरे बेटों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे किसी भी चीज़ को हाथ न लगाएं, ताकि कोई कीमती चीज टूट न जाए.'

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घड़ियों के शौक ने दिलाया महंगा तोहफा

एक्ट्रेस ने बताया, 'अमीना बहुत दयालु और ध्यान रखने वाली दोस्त थी. उसने घड़ियों के प्रति मेरे शौक को समझ लिया और मुझे एक रोलेक्स घड़ी तोहफे में दी, जिसकी कीमत मेरी अब तक की किसी भी चीज़ से कहीं ज्यादा थी वो रोलेक्स मेरी सबसे कीमती चीज बन गई और शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब वह मेरी कलाई पर न रही हो.'

किस्मत के अजीब खेल और अचानक हुई चोरी

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन किस्मत भी बड़े अजीब खेल खेलती है इस घड़ी के मिलने के कुछ ही साल बाद, नई दिल्ली में ‘प्रधानमंत्री राहत कोष’ के लिए सांसदों और एक्टर्स के बीच एक चैरिटी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया. ये एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थीं. हम बॉम्बे के कई एक्ट्रेस या तो खेलने के लिए या फिर मैच देखने के लिए राजधानी पहुंचे.'

दिल्ली के चैरिटी क्रिकेट मैच में हुआ बड़ा नुकसान

उन्होंने आगे कहा, 'मैं खुद भी खेलने के मूड में थी और मैंने मैच खेलने का फैसला कर लिया था. हमें सलाह दी गई थी कि हम अपने सारे गहने और एक्सेसरीज़ उतार दें और ज़ाहिर है, हम अपने हैंडबैग मैदान पर नहीं ले जा सकते थे. खुशकिस्मती से, मुज़फ़्फ़र अली ने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में मैच के दौरान हमारे बैग्स पर नज़र रखने की पेशकश की. हमेशा की तरह सावधानी बरतते हुए, मैंने अपनी कीमती रोलेक्स घड़ी अपने बैग में रख दी, उसे बाकी बैग्स के ढेर में मिला दिया और आराम से चली गई. और फिर, जब हम हंसते-हंसते और पसीने से लथपथ वापस लौटे, तो मेरा बैग कहीं नहीं मिला! वह अकेला ऐसा बैग था जो गायब था.'

मैदान पर बैग रखा और फिर कभी नहीं मिला

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'हां, उस दिन मेरा हैंडबैग और उसमें रखी हर चीज़ चोरी हो गई थी, जो फिर कभी नहीं मिली. मैं बहुत परेशान थी, लेकिन उस मौके को देखते हुए मुझे हिम्मत दिखानी पड़ी. उस घटना के बाद मैंने काफी लंबे समय तक महंगी घड़ियां पहनना छोड़ दी थी, जब तक कि हाल ही में मेरे बेटों ने एक खास मौके पर मुझे एक खूबसूरत 'कार्टियर' घड़ी तोहफे में नहीं दी.'

एक्ट्रेस ने कहा, 'शुरुआत की तस्वीर देखकर मुझे इस कहानी की याद आ गई और आप स्वाइप करके ठीक उसी दिन की एक तस्वीर देख सकते हैं क्या कभी आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हुई है? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें.'

अब 74 साल की हो चुकीं एक्ट्रेस 'ज़ीनत अमान' का जन्म 19 नवंबर, 1951 को हुआ था और वह आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनकी फ़िल्में जैसे ‘हरे रामा हरे कृष्णा’, ‘यादों की बारात’, ‘डॉन’, ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ और ‘क़ुर्बानी’ सुपरहिट रहीं हैं.

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