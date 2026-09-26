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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट के 'लव एंड वॉर' लुक पर फिदा हुईं जीनत अमान, तारीफ में कह दी ये बात

आलिया भट्ट के 'लव एंड वॉर' लुक पर फिदा हुईं जीनत अमान, तारीफ में कह दी ये बात

आलिया भट्ट का 'लव एंड वॉर' से फर्स्ट लुक सामने आते ही छा गया है. उनके ग्लैमरस अंदाज पर जीनत अमान भी फिदा हो गईं. एक्ट्रेस ने आलिया के लुक की तारीफ करते हुए उन्हें 'शो-गर्ल' बताया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Sep 2026 09:52 AM (IST)
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फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है. ये बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. रणबीर कपूर के बाद मेकर्स ने हाल ही में आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक रिलीज किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. आलिया के इस लुक से दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान भी काफी इंप्रेस हुईं.

आलिया भट्ट ने 25 सितंबर को इंस्टाग्राम पर 'लव एंड वॉर' से अपनी पहली झलक दिखाई. उन्होंने दो पोस्ट शेयर किए और दोनों में उनका लुक कैबरे थीम पर बेस्ड था. पोस्टर में आलिया एक स्टेज पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं. उन्होंने पंखों वाला बड़ा हेडड्रेस, क्रॉप टॉप और थाई-हाई स्लिट वाली स्कर्ट पहनी है. इसके साथ उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं.

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जीनत अमान को पसंद आया आलिया भट्ट का लुक

आलिया के इस लुक पर दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने भी कमेंट किया. उन्होंने लिखा, 'वाह-वाह... संजय लीला भंसाली ने एक शो-गर्ल को सबके सामने पेश किया है.' इसके साथ उन्होंने स्पार्कल और पर्पल हार्ट वाली इमोजी भी शेयर की. जीनत अमान के कमेंट का जवाब देते हुए आलिया ने लिखा, 'बहुत-बहुत धन्यवाद, जीनत मैम. हमने सेट पर आपके बारे में बहुत बार बात की है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत खास लग रहा है.' 

आलिया भट्ट के 'लव एंड वॉर' लुक पर फिदा हुईं जीनत अमान, तारीफ में कह दी ये बात

ये भी पढ़ें:- KBC 18: आइवी लीग ग्रेजुएट भी नहीं दे पाया रामायण से जुड़े सवाल का जवाब, गंवा दिए 25 लाख रुपये

आलिया भट्ट की 'अल्फा' को-स्टार शरवरी ने भी उनके लुक पर रिएक्ट किया और इसे 'आइकॉनिक' बताया. वहीं, नीतू कपूर ने फायर इमोजी के साथ आलिया के लुक की तारीफ की. रिद्धिमा कपूर, भूमि पेडनेकर, अदिति राव हैदरी समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने भी पोस्ट पर रिएक्शन दिया.

 
 
 
 
 
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रणबीर कपूर का लुक भी आया सामने

आलिया से एक दिन पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक भी रिलीज किया गया था. पोस्टर में रणबीर एक विंटेज ब्लू कार में बैठे नजर आ रहे हैं. उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट के साथ सनग्लासेस पहने हैं और उनके बाल पीछे की ओर सेट हैं. उनके हाथ पर गोली लगी हुई नजर आ रही है, जिससे खून बह रहा है. आलिया ने रणबीर का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 'हे हैंडसम' लिखा था.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

 
 
 
 
 
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फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ नजर आएंगे. हालांकि, रणबीर और आलिया इससे पहले 'ब्रह्मास्त्र' में साथ काम कर चुके हैं, जबकि रणबीर और विक्की कौशल 'संजू' में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. अब फैंस को विक्की कौशल के फर्स्ट लुक का इंतजार है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
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