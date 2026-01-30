अपने जमाने में बॉलीवुड की फेमस और बेबाक अभिनेत्री रह चुकी जीनत अमान अक्सर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती है और एक से बढ़कर एक पोस्ट कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. इस बार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जिंदगी की उन सच्चाई से रुबरु कराया जिससे अक्सर आजकल लोग नजरअंदाज कर बैठते है. अभिनेत्री ने जीवन के सच्चाई और दिखावे के बीच के इस फर्क को बहुत गहराई से समझाया जिस पर अक्सर हम सब उलझ कर रह जाते है.

भ्रम में जी रहे है हम

उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया की हम किस तरह से भ्रम में जी रहे है और हम इस जीवन की आदि हो चुके है, ये भ्रम वाले इस जीवन में हमे सबकुछ बहुत साफ-सुथरी लगती है पर सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है, हमारी असल जिंदगी बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो चुकी है. हम अपनी जिंदगी को लेकर अपने आप को धोखे में रख रहे है.

कोई भी जिंदगी साफ-सुथरी नही होती. अगर हम किसी चीज को देख या पढ़ रहे है ये सिर्फ उसमें ही इसलिए दिखता है क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है. दरवाजे पर दिखने वाले चेहरे के पीछे का छिपा हुआ फैलाव हमेशा बहुत बड़ा होता है, हमारी जिंदगी उस शैतान से घिरी है जिसमें लालच, धोखा, हिंसा, जलन, वासना शामिल है.

उल्झी हुई है हमारी जिंदगी

जीनत अमान ने अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाने के साथ-साथ जिंदगी की सच्चाई को भी बेबाकी से लोगों के सामने रखा. जीनत अमान ने हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया जहां किताबों और जिंदगी की उलझनों को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया.

उन्होंने लिखा, "हम सब इस नकली दुनिया के सामने खुद को कितनी सावधानी और अच्छे से पैक करते हैं, लेकिन हमारी असल की सच्चाई कितनी उलझी और अस्त-व्यस्त हुई होती है. इसलिए तो आजकल गॉसिप से लोग आकर्षित होते है, क्योंकि यह दिखावे के पीछे की कमियों को बाहर दिखाती है."

वहीं, साहित्य हमें दूसरों की जिंदगी को हमदर्दी, गहराई से जीने और सही तरीके से जिंदगी को समझने का मौका देती है.

जीनत अमान फेमस और बेबाक अभिनेत्री रह चुकी है जिन्होंने 1970 और 80 के दशक में अपनी मॉडर्न इमेज से बॉलीवुड में क्रांति ला दी थी. उन्होंने 'सत्यम शिवम सुंदरम', 'हरे रामा हरे कृष्णा', 'डॉन' और 'कुर्बानी' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी है. वे मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीत चुकी है

