इस एक्टर ने दी है सिर्फ 1 हिट फिल्म, फिर भी है 1500 करोड़ का मालिक

आज हम आपसे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की बात कर रहे हैं जिसने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक हिट फिल्म दी है. इसके बावजूद वो रईसी के मामले में कई सुपरस्टार्स से आगे हैं. इस एक्टर का ताल्लुक जाने-माने फिल्मी घराने से है. हालांकि उनकी किस्मत का सितारा बॉलीवुड में चमक नहीं पाया. उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर की है. आइए जानते हैं कि आखिर ये एक्टर कौन है?

कौन है ये एक्टर?

यहां हम आपसे जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम है जायद खान. जायद की बात आज इसलिए भी क्योंकि वो आज अपना 46वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उनका जन्म 5 जुलाई 1980 को जाने-माने एक्टर और फिल्ममेकर संजय खान और दिवंगत एक्ट्रेस जरीन के घर हुआ था.

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2003 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता फिरोज खान उनके बड़े पापा थे. वहीं फरदीन खान उनके कजिन हैं. जायद खान ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 23 साल पहले 23 साल की उम्र में फिल्म 'चुरा लिया है तुमने' से की थी. लेकिन, पहचान मिली थी साल 2005 की सफल फिल्म 'मैं हूं ना' से. इसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था. ये उनके करियर की इकलौती हिट फिल्म रही.

अक्षय-सलमान संग भी किया काम

अक्षय कुमार और संजय दत्त जैसे स्टार्स के साथ जायद ने फिल्म 'ब्लू' में काम किया था. वहीं सलमान खान के साथ वो साल 2008 की फिल्म 'युवराज' में नजर आए थे. ये दोनों फिल्में पिट गई थीं. जायद और भी कई फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन उनकी सभी फिल्में या तो एवरेज रहीं या बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं.

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जायद की नेटवर्थ और पर्सनल लाइफ

जायद खान ने साल 2006 में मलाइका पारेख से शादी की थी. मलाइका और जायद के दो बेटे आरिज और जिदान खान हैं. एक्टर की नेटवर्थ की बात करें तो ET Now की रिपोर्ट के मुताबिक़ उनकी नेटवर्थ करीब 1500 करोड़ रुपये है. 2024 में उन्होंने यूट्यूब पर सुभोजित घोष से बात की थी. इतनी नेटवर्थ के बारे में जब उनसे सवाल किया गया था तो वो मुस्कुराने लगे थे. न ही उन्होंने अपनी नेटवर्थ की पुष्टि की थी और न ही इसे खारिज किया था. उन्होंने साल 2011 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी फ्री एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी. वो अलग-अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से मोटा पैसा बना चुके हैं.