PM मोदी की मां का रोल निभा चुकी हैं जरीना वहाब, 6 साल छोटे हिंदू एक्टर से की थी शादी

Zarina Wahab Birthday Special: 70 और 80 के दशक में कई हसीनाओं ने बॉलीवुड में अपनी दमदार अदाकारी और खूबसूरती से फैंस को दीवाना बनाया था. इसी लिस्ट में एक्ट्रेस जरीना वहाब भी शामिल रही हैं. आज भी एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर काम कर रही हैं. बड़े एक्टर्स की हीरोइन के किरदार निभा चुकीं जरीना ने स्क्रीन पर पीएम मोदी की मां का किरदार भी अदा किया है. अपनी फिल्मों के अलावा वो अपनी निजी जिंदगी से भी चर्चाओं में रही हैं.

67 साल की हुईं जरीना वहाब

जरीना वहाब आज अपना 67वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 17 जुलाई 1959 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था. शुरू से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था. एक्ट्रेस ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया था.

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'इश्क इश्क इश्क' से किया था डेब्यू

एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद जरीना वहाब ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1974 में रिलीज हुई देव आनंद की फिल्म 'इश्क इश्क इश्क' से की थी. इस फिल्म में उन्होंने जीनत अमान की बहन का किरदार निभाया था. उस वक्त जरीना की उम्र करीब 15 साल थी.

PM मोदी की मां का रोल भी निभाया

जरीना ने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ सिनेमा में भी काम किया है. सबसे पहले फिल्म 'चितचोर' (1976) से सुर्खयों में आईं जरीना अनपढ़, सावन को आने दो, घरौंदा, सितारा और तड़प सहित कई फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं. उन्होंने साल 2019 में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' में भी काम किया था. इसमें उन्होंने पीएम की मां हीराबा का किरदार निभाया था. जरीना ने इस किरदार को निभाना अपने लिए बेहद सम्मान की बात बताया था.

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6 साल छोटे हिंदू एक्टर आदित्य पंचोली से की शादी

मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली जरीना वहाब का दिल हिंदू एक्टर आदित्य पंचोली पर आ गया था. दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1986 में शादी कर ली थी. जरीना अपने पति से करीब 6 साल बड़ी हैं. उम्र में छोटे एक्टर और दूसरे धर्म में शादी करने को लकर जरीना को ताने भी सुनने को मिलते थे. हालांकि उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की. जरीना और आदित्य एक बेटे आदित्य पंचोली और एक बेटी सना पंचोली के पैरेंट्स हैं.