एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वो एक इंटरव्यू में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी मां जरीन खान और उनके अंतिम संस्कार को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जरीन खान के निधन के बाद उनके परिवार को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए बहुत मुश्किल और दुखों से भरा हुआ था.

मां की इच्छा थी...

विक्की लालवानी के साथ इंटरव्यू में फराह ने कहा, 'मां ने अपने निधन से पहले हमसे कहा था कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से करें क्योंकि उन्हें बंद जगहों और कब्र में दफन होने से डर लगता था. वो चाहती थी कि दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को कश्मीर की नदी में डाला जाए. मेरी मां पारसी थीं, हालांकि उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में शादी की थी. लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से किया गया, तो मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने कई सवाल उठाए और निशाना बनाया. साथ ही हमें उस मुश्किल समय में भी कई आलोचनाएं झेलनी पड़ी.'

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प्रेयर मीट में थे 5 गुरु

उन्होंने आगे इमोशनल होते हुए कहा, 'हम सभी धर्मों के त्योहारों को मनाते है और सभी का सम्मान करते हैं. हालांकि ये हमारे लिए बहुत दुखद था कि किसी इंसान के निधन के बाद भी हम उसके धर्म पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन अब हम ट्रोल्स को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं और जो हमसे प्यार करते है, वो हमारे लिए जरूरी हैं. इसके अलावा मां की इच्छा के अनुसार, प्रेयर मीट में पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, जिन्होंने साथ प्रार्थना की और करीब 2000 लोग इसमें शामिल थे.

2025 में हुआ निधन

बता दें कि एक्टर संजय खान और जरीन खान की शादी 1966 में हुई थी. जरीन एक एक्ट्रेस और इंटीरियर डिजाइनर भी थीं. हालांकि नवंबर 2025 को 81 साल की उम्र में हेल्थ से जुड़ी बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया और उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली. जरीन खान के चार बच्चे हैं, जिनमें फराह खान अली, सिमोन अरोड़ा, सुजैन खान और जायेद खान शामिल हैं.

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