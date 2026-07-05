हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान के अंतिम संस्कार पर लोगों ने किया ट्रोल, बेटी फराह अली खान का छलका दर्द

हिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान के अंतिम संस्कार पर लोगों ने किया ट्रोल, बेटी फराह अली खान का छलका दर्द

Farah Khan Ali Interview: संजय खान की बेटी फराह खान अली ने अपनी मां जरीन खान के निधन के समय की कई मुश्किल हालातों का खुलासा किया. साथ ही बताया कि लोगों ने उनके परिवार को बहुत कुछ कहा और सवाल किए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली इन दिनों चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वो एक इंटरव्यू में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी मां जरीन खान और उनके अंतिम संस्कार को लेकर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि जरीन खान के निधन के बाद उनके परिवार को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जो उनके लिए बहुत मुश्किल और दुखों से भरा हुआ था. 

मां की इच्छा थी...

विक्की लालवानी के साथ इंटरव्यू में फराह ने कहा, 'मां ने अपने निधन से पहले हमसे कहा था कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से करें क्योंकि उन्हें बंद जगहों और कब्र में दफन होने से डर लगता था. वो चाहती थी कि दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को कश्मीर की नदी में डाला जाए. मेरी मां पारसी थीं, हालांकि उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में शादी की थी. लेकिन जब उनका अंतिम संस्कार हिंदू तरीके से किया गया, तो मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने कई सवाल उठाए और निशाना बनाया. साथ ही हमें उस मुश्किल समय में भी कई आलोचनाएं झेलनी पड़ी.'

ये भी पढ़ें: Video: जाह्नवी-खुशी ने बहन अंशुला कपूर को मेहंदी सेरेमनी में दिया बड़ा सरप्राइज, दुल्हन बोलीं- मुझे अंदाजा भी नहीं था

प्रेयर मीट में थे 5 गुरु

उन्होंने आगे इमोशनल होते हुए कहा, 'हम सभी धर्मों के त्योहारों को मनाते है और सभी का सम्मान करते हैं. हालांकि ये हमारे लिए बहुत दुखद था कि किसी इंसान के निधन के बाद भी हम उसके धर्म पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन अब हम ट्रोल्स को नजरअंदाज करना सीख चुके हैं और जो हमसे प्यार करते है, वो हमारे लिए जरूरी हैं. इसके अलावा मां की इच्छा के अनुसार, प्रेयर मीट में पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के गुरुओं को बुलाया गया, जिन्होंने साथ प्रार्थना की और करीब 2000 लोग इसमें शामिल थे. 

2025 में हुआ निधन

बता दें कि एक्टर संजय खान और जरीन खान की शादी 1966 में हुई थी. जरीन एक एक्ट्रेस और इंटीरियर डिजाइनर भी थीं. हालांकि नवंबर 2025 को 81 साल की उम्र में हेल्थ से जुड़ी बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया और उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली. जरीन खान के चार बच्चे हैं, जिनमें फराह खान अली, सिमोन अरोड़ा, सुजैन खान और जायेद खान शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस

और पढ़ें
Published at : 05 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Ali Zarine Khan Sanjay Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
हिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान के अंतिम संस्कार पर लोगों ने किया ट्रोल, बेटी फराह अली खान का छलका दर्द
हिंदू रीति-रिवाज से जरीन खान के अंतिम संस्कार पर लोगों ने किया ट्रोल, बेटी फराह अली खान का छलका दर्द
बॉलीवुड
Alpha Box office Collection: 'अल्फा' 20 करोड़ के पार, 2 दिन में तोड़ दिए ओपनिंग वीकेंड के 10 रिकॉर्ड्स
'अल्फा' 20 करोड़ के पार, 2 दिन में तोड़ दिए ओपनिंग वीकेंड के 10 रिकॉर्ड्स
बॉलीवुड
Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी आज, अंबानी फैमिली से लेकर राज ठाकरे तक हुए शामिल
LIVE: आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी आज, अंबानी फैमिली से लेकर राज ठाकरे तक हुए शामिल
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Japan PM India Visit: भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
भारत और जापान की करीबी से चीन को लगी मिर्ची! PM ताकाइची के दिल्ली दौरे पर उठाया अजीबो-गरीब मुद्दा
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget