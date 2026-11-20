शादी-ब्याह के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बॉलीवुड-क्रिकेट के सितारें भी अपने करीबी लोगों की शादियों में शामिल हो रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे को अपने भाई और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान को अपने साले शिवजीत घाटगे की शादी में देखा गया. इस दौरान जहीर और सागरिका के लुक ने सभी का ध्यान खींचा. हालांकि उनसे ज्यादा लाइमलाइट उनका बेटा फतेह सिंह लूट ले गया. नन्हे फतेह सिंह की क्यूटनेस पर नेटिजंस दिल हार बैठे.

पापा जहीर खान की गोद में दिखा फतेह सिंह

बता दें कि हाल ही में सागरिका घाटगे के भाई और जहीर खान को अपने साले शिवजीत घाटगे की शादी पल्लवी के साथ हुई. इस रॉयल वेडिंग में उनका बेटा फतेह सिंह भी नजर आया. शादी की एक तस्वीर में फतेह सिंह अपने पिता की गोद में नजर आ रहा है. जहां फतेह सामने की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है तो वहीं जहीर की नजरें अपने लाडले पर टिकी हुई हैं.

घुंघराले बाल और क्यूटनेस ने जीता दिल

एक अन्य तस्वीर में फतेह सिंह किसी की गोद में नजर आ रहा है. पारंपरिक परिधान और घुंघराले बालों में उनकी एक्यूटनेस देखते ही बन रही है. नन्हे फतेह की इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स दिल हार बैठे हैं.

बेटे संग मुस्कुराए जहीर और सागरिका

इस तस्वीर में आप फतेह को अपने पिता जहीर खान और मां सागरिका घाटगे के साथ देख सकते हैं. नीचे खड़े होकर कपल का बेटा मुस्कुरा रहा है. उसके साथ जहीर और सागरिका भी मुस्कुरा रहे हैं.

डेढ़ साल का हुआ फतेह सिंह

सागरिका घाटगे और जहीर खान ने एक-दूसरे को कई सालों तक डेट किया था. इसके बाद कपल ने 23 नवंबर 2017 को शादी रचा ली थी. शादी के करीब साढ़े सात साल के बाद जहीर और सागरिका के घर किलकारी गूंजी थी.

सागरिका और जहीर ने अप्रैल 2025 में बेटे फतेह सिंह का वेलकम किया था. फतेह अब डेढ़ साल का हो चुका है.बता दें कि अक्सर ही सागरिका अपने बेटे के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं. फैंस उन पर कमेंट्स करके फतेह पर प्यार लुटाते रहते हैं.