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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हैप्पी एनिवर्सरी ससुर जी-सासू मां...', जहीर इकबाल का शत्रुघ्न-पूनम के लिए खास पोस्ट

'हैप्पी एनिवर्सरी ससुर जी-सासू मां...', जहीर इकबाल का शत्रुघ्न-पूनम के लिए खास पोस्ट

सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी के दिनों की एक बेहद खूबसूरत और अनदेखी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 10 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने 9 जुलाई को अपनी शादी की 45वीं सालगिरह मनाई. इस खास मौके पर कपल को फैंस और सेलेब्स से बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच सिन्हा परिवार के दामाद और एक्टर जहीर इकबाल ने अपने ससुर जी और सासू मां को बेहद ही खूबसूरत और अनोखे अंदाज में एनिवर्सरी विश की है.

जहीर इकबाल का शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के लिए खास पोस्ट
सोनाक्षी सिन्हा के पति जहीर इकबाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शादी के दिनों की एक बेहद खूबसूरत और अनदेखी थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम साथ में पोज देते दिख रहे हैं. लाल रंग की साड़ी में पूनम बेहद खूबसूरत लग रही हैं. वहीं, शत्रुघ्न ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहने नजर आ रहे हैं. दोनों के गले में जयमाला पड़ी है. 

हैप्पी एनिवर्सरी ससुर जी-सासू मां...', जहीर इकबाल का शत्रुघ्न-पूनम के लिए खास पोस्ट

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हैप्पी एनिवर्सरी ससुर जी और सासू मां...
जहीर ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी एनिवर्सरी ससुर जी और सासू मां.' शत्रुघ्न और पूनम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. फैंस जहीर के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और उन्हें एक 'परफेक्ट दामाद' बता रहे हैं.

जहीर इकबाल और उनके ससुराल वालों के बीच सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है. शादी के बाद से ही जहीर और सोनाक्षी को कई बार शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के साथ मुंबई के अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में फैमिली डिनर और खास मौके सेलिब्रेट करते हुए देखा गया है.

तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा
बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने 9 जुलाई 1981 को पूर्व मिस इंडिया पूनम सिन्हा की शादी रचाई थी. इंडिया टुडे के अनुसार, दोनों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के लिए ट्रेन से यात्रा करते समय हुई थी. शत्रुघ्न और पूनम के तीन बच्चे लव सिन्हा, कुश सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा हैं. दोनों की शादी को 45 साल हो चुके हैं. 

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Published at : 10 Jul 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Shatrughan Sinha Zaheer Iqbal
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