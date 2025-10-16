एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल संग शाद की है. जहीर और सोनाक्षी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. उनके वीडियोज और फोटोज वायरल रहते हैं. सोनाक्षी इन दिनों प्रेग्नेंसी की अफवाहों के चलते खबरों में हैं. हाल ही में उन्हें डिजाइनर विक्रम फडनीस के फैशन शो में रैंप वॉक करते हुए देखा गया. इस दौरान वो रेड कलर की अनारकली सूट में थीं. वहीं उनके पति जहीर ब्लैक शेरवानी में थे.

दिवाली पार्टी में पहुंचे सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल

सोनाक्षी की इस दौरान की फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. इसके बाद से उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई. अब सोनाक्षी और जहीर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें जहीर प्रैंक करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सोनाक्षी और जहीर एक दिवाली पार्टी में पहुंचे. इस दौरान जहीर पैपराजी के सामने सोनाक्षी के पेट पर हाथ लगाते हैं. ये देखने के बाद सोनाक्षी हंसते हुए जहीर को मना करती हैं. फिर जहीर कहते हैं- मैं मजाक कर रहा था. इस दौरान अरबाज और सोहेल खान के बेटे अरहान और निर्वान खान भी थे. जहीर निर्वान खान के पेट पर भी हाथ लगाते हैं. जहीर का ये मस्तीभरा वीडियो वायरल हो रहा है.

इस दीवाली पार्टी के लिए सोनाक्षी ने ऑफ व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था. इसी के साथ उन्होंने लॉन्ग ईयररिंग्स पेयर किए थे. साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरबन बनाया था. सोनाक्षी पूरे लुक में बहुत सुंदर लग रही थीं. उन्होंने मैचिंग पर्स भी कैरी किया था. वहीं जहीर इकबाल को ब्लू कलर के आउटफिट में देखा गया.

बता दें कि 23 जून 2024 को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने कोर्ट मैरिज की थी. उनकी ये शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. सोनाक्षी के शादी के बाद से कई बार प्रेग्नेंसी की अफवाहें सामने आ चुकी हैं. हालांकि, सोनाक्षी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था.