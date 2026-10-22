सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'तू है मेरी किरण' की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए एक याचिका दायर की गई थी, हालांकि अब फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो चुका है. फिल्म की रलीज से ठीक एक दिन पहले इसके प्रोड्यूसर विशाल राणा और सर्वेश गोयल ने बताया कि जो भी विवाद था वो आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया है. फिल्म तय वक्त यानी 23 अक्टूबर को ही रिलीज होगी.

23 अक्टूबर को ही दस्तक देगी 'तू है मेरी किरण'

विशाल राणा ने फिल्म की 23 अक्टूबर को रिलीज की पुष्टि करते हुए कहा, 'हमने आपसी बातचीत के चलते समाधान निकाल लिया है. कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सुलझाना जरूरी था. अब सब ठीक है. फिल्म अपनी प्लानिंग के मुताबिक 23 अक्टूबर को ही रिलीज होगी. हम फिल्म के थिएटर्स में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.'

वहीं सर्वेश गोयल ने कहा, 'फिल्म से जुड़ी कुछ खबरें थीं, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि जो भी मामला था उसका समाधान कर दिया गया है. हम चाहते हैं कि फिल्म दर्शकों तक उसी भावना के साथ पहुंचे जैसी भावना इसे बनाने के वक्त थी.'

जानिए क्या था विवाद?

ये विवाद फिल्म के प्रोड्यूसर 'एशेलॉन प्रोडक्शंस' और को-प्रोड्यसूर 'एंड मूवी प्रोडक्ट्स एल एल पी' से जुड़ा था. 'एंड मूवी प्रोडक्ट्स एलएलपी' ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसने मार्च 2024 में हुए एक को-प्रोडक्शन एग्रीमेंट के जरिए 8.85 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे. अब इसके रिफंड का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और उन्हें दिया गया चेक भी बाउंस हो गया.

इसके बाद कोर्ट ने 19 अक्टूबर को आदेश में कहा कि को-प्रोडक्शन कंपनी 'एशेलॉन प्रोडक्शंस', 'एंड मूवी प्रोडक्ट्स एलएलपी' को तीन वर्किंग डेज के भीतर 8.85 करोड़ रुपये का भुगतान करें. साथ ही 15 फीसदी ब्याज भी दें.

कोर्ट ने ये आदेश देते हुए फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगा दी थी. हालांकि अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने बताया है कि विवाद को आपसी बातचीत के साथ खत्म कर दिया गया है. इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म को करण रावल ने डायरेक्ट किया है.