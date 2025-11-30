बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच ने इंडियन क्रिकेटर टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह के साथ शादी की है. अब दोनों की शादी को 9 साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में युवराज ने हेजल संग सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इसके साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस के लिए एक प्यार भरा नोट भी लिखा.

युवराज सिंह ने वाइफ हेजल पर लुटाया प्यार

युवराज सिंह ने वाइफ हेजल कीच के साथ ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. युवराज ने दो तस्वीरें शेयर की. जिसमें से पहली में हेजल अपने पति युवराज को गले लगाती दिखी. वहीं दूसरे फोटो कपल के डेटिंग की दौरान की है. जिसमें दोनों कैमरे के लिए पोज कर रहे हैं. इस फोटो में युवराज और हेजल काफी ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Yuvraj Singh (@yuvisofficial)

एनिवर्सरी के लिए युवराज ने लिखा प्यार भरा नोट

युवराज ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हेजल के लिए एक खास नोट भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘नौ खूबसूरत साल, दो प्यारे बच्चे और एक खुशहाल परिवार…तुम्हारे साथ हर दिन एक जीत जैसा लगता है! सालगिरह मुबारक हो बेबी…’ युवराज की इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं. साथ ही उन्हें एनिवर्सरी की बधाई भी दे रहे हैं.

साल 2016 में हुई थी कपल की शादी

बता दें कि युवराज सिंह और हेजल कीच ने 30 नवंबर 2016 को एक-दूजे संग शादी की थी. अब ये कपल दो बच्चों एक बेटे और एक बेटी के पेरेंट्स हैं. जिनके साथ अक्सर हेजल सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं. कपल के दोनों ही बच्चे काफी क्यूट हैं, उनपर भी फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. बता दें कि हेजल किसी वक्त में बॉलीवुड एक्ट्रेस थी. उन्होंने सलमान खान और करीना संग फिल्म ‘बॉडीगार्ड’ में काम किया है. लेकिन अब वो सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हैं.

ये भी पढ़ें -

स्वरा भास्कर के ससुर को हुआ ब्रेन हेमरेज, एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी, फैंस से की खास अपील