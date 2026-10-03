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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहिद कपूर की 'फर्जी 2' में युक्ति थरेजा की एंट्री, फीमेल लीड के लिए हुईं फाइनल

शाहिद कपूर की 'फर्जी 2' में युक्ति थरेजा की एंट्री, फीमेल लीड के लिए हुईं फाइनल

एक्टर शाहिद कपूर की सीरीज 'फर्जी 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सीरीज में एक्ट्रेस युक्ति थरेजा की एंट्री हो गई है. वो फीमेल लीड को रोल प्ले करेंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की सीरीज 'फर्जी 2'  को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. वहीं अब 'फर्जी 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है. 

एक्ट्रेस युक्ति थरेजा, जो 'हाई जुनून! ड्रीम. डेयर. डॉमिनेट' और 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में नजर आ चुकी हैं, अब 'फर्जी सीजन 2' का हिस्सा बनने जा रही हैं. वो इस  सीरीज में फीमेल लीड का किरदार निभाएंगी.

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युक्ति थरेजा ने खुद किया कंफर्म
वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में युक्ति थरेजा ने बताया कि वो 'फर्जी सीजन 2' में फीमेल लीड का किरदार निभा रही हैं और इस सीजन की वो इकलौती फीमेल मेन लीड हैं. उन्होंने कहा कि उनके ज्यादातर सीन शाहिद कपूर के साथ हैं और उनका किरदार एक निडर Gen-Z महिला का है, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाती है.

शाहिद कपूर की 'फर्जी 2' में युक्ति थरेजा की एंट्री, फीमेल लीड के लिए हुईं फाइनल

उन्होंने ये भी बताया कि उनके हिस्से की करीब 80 परसेंट शूटिंग पूरी हो चुकी है और सीरीज 2027 के मिड में रिलीज हो सकती है. हालांकि, फिल्म की अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है.

शाहिद कपूर की 'फर्जी 2' में युक्ति थरेजा की एंट्री, फीमेल लीड के लिए हुईं फाइनल

'फर्जी 2' की कहानी 
बता दे, पहले सीजन में शाहिद कपूर ने सनी का किरदार निभाया था, जो नकली नोट बनाने की दुनिया में चला जाता है. सीजन के आखिरी में सनी और उसका दोस्त फिरोज (भुवन अरोड़ा) माइकल वेदनायगम (विजय सेतुपति) और मंसूर दलाल (केके मेनन) से बच निकलते हैं.

वहीं, दूसरे सीजन में दोनों की नकली नोटों की कहानी आगे बढ़ेगी और वे इन दोनों से बचते हुए अपना काम जारी रखने की कोशिश करेंगे. राज और डीके के डायरेक्शन में बनी 'फर्जी' के पहले सीजन को ओटीटी पर दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं अब लोग सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

शाहिद कपूर की 'फर्जी 2' में युक्ति थरेजा की एंट्री, फीमेल लीड के लिए हुईं फाइनल

कौन हैं युक्ति थरेजा?
युक्ति थरेजा को 'लुट गए' म्यूजिक वीडियो से पहचान मिली, जिसमें वो इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं. जुबिन नौटियाल के गाए इस गाने को यूट्यूब पर एक बिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके अलावा युक्ति मलयालम एक्शन फिल्म 'मार्को' में भी काम कर चुकी हैं.

आपको बता दें कि शाहिद कपूर को आखिरी बार फिल्म 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी के साथ देखा गया था, जिसमें दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. ऐसे में अब देखना होगा कि ऑडियंस युक्ति थरेजा के साथ उनकी जोड़ी को कैसा रिस्पांस देती है. लेकिन इस खुलासे के बाद से फैंस इस नए पेयर को स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:37 PM (IST)
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