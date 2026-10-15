'डॉग के बर्तन में पानी पीओ', सौरभ जोशी ने पत्नी को दिया डेयर, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

यूट्यूबर सौरभ जोशी ट्रोल्स के निशाने पर हैं. उन्होंने पत्नी अवंतिका संग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला. इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को अपने डॉग के बर्तन से पानी पीने का डेयर दिया था. ये सुनकर अवंतिका शुरू में तो गुस्सा करत हैं और झिझकत हैं. लेकिन फिर वो डेयर कंप्लीट करती हैं और बर्तन में से पानी पीती हैं.

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है. यूजर्स सौरभ को पत्नी के साथ खराब बिहेवियर के लिए लताड़ लगा रहे हैं. यूजर्स इसे शर्मनाक हरकत बता रहे हैं और साथ ही सवाल कर रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर एंटरटेनमेंट कैसे कहा जा सकता है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

एक यूजर ने लिखा- अगर ये स्क्रिप्टेड भी है तो उनकी ऑडियंस यंग है. इस तरह का खराब कंटेंट नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए. एक ने लिखा- ये बिल्कुल भी फनी नहीं है. एक पढ़ी-लिखी महिला इस तरह की चीज के लिए तैयार हो रही है ये बहुत शर्मनाक है. एक ने लिखा- सौरभ ऐसी खराब चीजें पोस्ट कर रहे हैं. जैसे कि लोग हंसेंगे. और तो और उनके फैन पेज भी इस तरह की खराब चीजों को पोस्ट कर रहे हैं.

एक ने लिखा- भाई ये बहुत ज्यादा हो गया. ऊपर से अवंतिका इस तरह का बिहेवियर करने दे रही है. अगर मैं होती तो पूरा घर सर पर उठा लेती.

बता दें कि सौरभ जोशी पॉपुलर यूट्यूबर हैं. वो डेली व्लॉगिंग करते हैं. वो अपने वीडियोज में फैमिली लाइफ, ट्रैवल एक्सपीरियंस दिखाते हैं. उन्होंने 2019 से व्लॉगिंग शुरू की थी. सौरभ और अवंतिका ने नवंबर 2025 में शादी की थी. उनकी शादी बहुत चर्चा में रही थी. कपल की शादी ग्रैंड लेवल पर हुई थी. उन्होंने अपनी शादी के फंक्शन के हर वीडियो यूट्यूब पर शेयर किए थे. शादी से पहले सौरभ ने अवंतिका की पहचान छुपाए रखी थी. अवंतिका शादी से पहले मास्क लगाए दिखती थी. लेकिन शादी के बाद दोनों अब साथ में व्लॉगिंग करते हैं.



