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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डॉग के बर्तन में पानी पीओ', सौरभ जोशी ने पत्नी को दिया डेयर, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

'डॉग के बर्तन में पानी पीओ', सौरभ जोशी ने पत्नी को दिया डेयर, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

सौरभ जोशी विवादों में घिरे हैं. सौरभ का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी अवंतिका को अपने डॉग के बर्तन में पानी पीने के लिए बोलते हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Oct 2026 02:19 PM (IST)
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यूट्यूबर सौरभ जोशी ट्रोल्स के निशाने पर हैं. उन्होंने पत्नी अवंतिका संग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला. इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को अपने डॉग के बर्तन से पानी पीने का डेयर दिया था. ये सुनकर अवंतिका शुरू में तो गुस्सा करत हैं और झिझकत हैं. लेकिन फिर वो डेयर कंप्लीट करती हैं और बर्तन में से पानी पीती हैं. 

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है. यूजर्स सौरभ को पत्नी के साथ खराब बिहेवियर के लिए लताड़ लगा रहे हैं. यूजर्स इसे शर्मनाक हरकत बता रहे हैं और साथ ही सवाल कर रहे हैं कि इस तरह का बिहेवियर एंटरटेनमेंट कैसे कहा जा सकता है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

एक यूजर ने लिखा- अगर ये स्क्रिप्टेड भी है तो उनकी ऑडियंस यंग है. इस तरह का खराब कंटेंट नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए. एक ने लिखा- ये बिल्कुल भी फनी नहीं है. एक पढ़ी-लिखी महिला इस तरह की चीज के लिए तैयार हो रही है ये बहुत शर्मनाक है. एक ने लिखा- सौरभ ऐसी खराब चीजें पोस्ट कर रहे हैं. जैसे कि लोग हंसेंगे. और तो और उनके फैन पेज भी इस तरह की खराब चीजों को पोस्ट कर रहे हैं.

एक ने लिखा- भाई ये बहुत ज्यादा हो गया. ऊपर से अवंतिका इस तरह का बिहेवियर करने दे रही है. अगर मैं होती तो पूरा घर सर पर उठा लेती. 

Even as a joke this is not fine, she obviously is denying to do this gross act. Inframe: new money Sourav Joshi with poor brain.
by u/TipTopChuck in InstaCelebsGossip

बता दें कि सौरभ जोशी पॉपुलर यूट्यूबर हैं. वो डेली व्लॉगिंग करते हैं. वो अपने वीडियोज में फैमिली लाइफ, ट्रैवल एक्सपीरियंस दिखाते हैं. उन्होंने 2019 से व्लॉगिंग शुरू की थी. सौरभ और अवंतिका ने नवंबर 2025 में शादी की थी. उनकी शादी बहुत चर्चा में रही थी. कपल की शादी ग्रैंड लेवल पर हुई थी. उन्होंने अपनी शादी के फंक्शन के हर वीडियो यूट्यूब पर शेयर किए थे. शादी से पहले सौरभ ने अवंतिका की पहचान छुपाए रखी थी. अवंतिका शादी से पहले मास्क लगाए दिखती थी. लेकिन शादी के बाद दोनों अब साथ में व्लॉगिंग करते हैं.


डॉग के बर्तन में पानी पीओ', सौरभ जोशी ने पत्नी को दिया डेयर, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Oct 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Sourav Joshi
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