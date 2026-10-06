ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतीसरी बार भी महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, अब गिरफ्तारी वारंट की तैयारी

तीसरी बार भी महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए यो यो हनी सिंह, अब गिरफ्तारी वारंट की तैयारी

फिजिकल रिलेशनशिप पर किए अपने एक आपत्तिजनक कमेंट मामले में हनी सिंह तीसरी बार महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए. वहीं हनी सिंह ने पेश होने के लिए और समय मांगा है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह सोमवार को तीसरी बार बुलाए जाने के बावजूद वे महाराष्ट्र साइबर के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.  यह मामला दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान उनके द्वारा कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. 

महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के मुताबिक, हनी सिंह ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है. हालांकि, लगातार तीसरी बार पेश नहीं होने के बाद अब महाराष्ट्र साइबर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 5 Live Updates: मंगलवार को भी जारी है 'दृश्यम 3' की तबाही, 1 बजे तक 200 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, 1 बजे तक 200 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट
बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट
बॉलीवुड
साउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'
साउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन

हनी सिंह के खिलाफ लुक -आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी
अधिकारियों ने यह भी बताया कि हनी सिंह के खिलाफ लुक -आउट सर्कुलर(LoC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसका द्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच पूरी होने तक वह देश छोड़कर बाहर न जा सकें.

क्या है मामला? 
दरअसल, हनी सिंह के दिल्ली कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर कार में फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर आपत्तिजनक और अश्लील रेफरेंस दिया था.  वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई.  इसके बाद इस मामले में महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई गई और केस रजिस्टर किया गया. अब इसी मामले में महाराष्ट्र साइबर हनी सिंह से पूछताछ करना चाहती है. 

हनी सिंह ने मांगी थी माफी
बाद में हनी सिंह ने एक वीडियो में माफी भी मांगी थी. उन्होंने कहा कि क्लिप को इस तरह से एडिट किया गया था जिससे लोगों को बुरा लगा, और उनका मकसद कभी भी किसी को दुख पहुंचाना, अपमानित करना या नाराज. करना नहीं था

अपनी बात का रेफरेंस समझाते हुए हनी सिंह ने कहा था कि उन्होंने एक जाने-माने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी, जिन्होंने युवाओं में अनसेफ सेक्स की वजह से फैलने वाली यौन बीमारियों को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की थी जिसे 'जेन ज़ी' आसानी से समझ सके.

उन्होंने अपने माफ़ी वाले वीडियो में कहा, "जेन जी के बड़ी संख्या में होने के कारण, मैंने ऐसी भाषा में मैसेज देने की कोशिश की जो उन्हें पसंद आए. हालांकि, मुझे इस बात का गहरा अफसोस है कि जिस तरह से मैंने ये मैसेज दिया, वह गलत था और कई लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था. मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं."

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Honey Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Day 5 Live Updates: मंगलवार को भी जारी है 'दृश्यम 3' की तबाही, 1 बजे तक 200 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंगलवार को भी 'दृश्यम 3' की धूम, 1 बजे तक 200 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट
बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट में फेल हुई वीर पहाड़िया की 'प्रेम कीटाणु', कमाई में 80% की गिरावट
बॉलीवुड
साउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'
साउथ में खूब सुने जा रहे 'धुरंधर' के गाने, विजय देवरकोंडा बोले- 'जिम में हर वक्त बजते हैं'
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
बिहार
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया
Bypolls Election 2026 Live: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
LIVE: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
क्रिकेट
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
इंडिया
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
हेल्थ
Stress Incontinence: खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget