'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कावेरी पोद्दार यानी अनीता राज अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. अनीता राज बेशक 62 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देख उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.

अनीता राज अपनी फिटनेस और खूबसूरती के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी हैं. एक दौर ऐसा था जब अनीता को खुद से 27 साल बड़े दो बीवी और 6 बच्चों के बाप धर्मेंद्र से प्यार हो गया था.अनीता ने धर्मेंद्र के संग कई फिल्मों में काम किया.

हेमा मालिनी को लगी भनक

इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियों में छा गईं. दोनों की उम्र में 27 साल का फासला था, फिर भी ऑन स्क्रीन इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेशुमार प्यार दिया था. वहीं, रियल लाइफ में भी दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था.हालांकि, जब दोनों के अफेयर की भनक हेमा मालिनी को लगी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गईं.





उन्होंने धर्मेंद्र को अनीता राज से दूर रहने और कोई भी फिल्म साथ में ना करने की सलाह दी. अगर,हेमा मालिनी ये कदम नहीं उठातीं तो शायद उनका भी घर टूट सकता था. धर्मेंद्र से अलग होने के बाद अनीता ने साल 1986 में फिल्म निर्देशक सुनील हिंगोरानी संग शादी कर ली. इस कपल का एक बेटा भी है, जिसका नाम शिवम हिंगोरानी है.

छोटे पर्दे पर हैं सक्रिए

अनीता ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में प्रेम गीत से की थी. इस फिल्म में उनके संग राज बब्बर की जोड़ी नजर आई थी. इस फिल्म के डायरेक्टर सुदेश इस्सर थे. इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अनीता ने अपने करियर में नौकर बीवी का, गुलामी, मजलू, जमीन आसमान और जरा सी जिंदगी जैसी हिट फिल्मों में काम किया. हालांकि, पिछले कई सालों से एक्ट्रेस छोटे पर्दे पर सक्रिए हैं.

ये भी पढ़ें:-kyunki saas bhi kabhi bahu thi: तुलसी के खिलाफ मिहिर के कान भरेगी नॉयना, मिताली से अंगद तोड़ेगा रिश्ता