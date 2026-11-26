सूरज बड़जात्या इन दिनों फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं. इस मूवी को लेकर दर्शकों और फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है. इसके जरिए वो पहली बार आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ के साथ काम कर रहे हैं. वहीं, दोनों एक्टर्स की जोड़ी भी फर्स्ट टाइम साथ में काम कर रही है. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इसे अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है.

सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' उनके करियर में बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है. फिल्म के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन को लेकर माना जा रहा है कि ये उनके करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म हो सकती है. चलिए बताते हैं क्या कहते हैं प्रिडिक्शन और एडवांस बुकिंग के आंकड़े.

पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है 'ये प्रेम मोल लिया'?

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का प्रिडिक्शन भी सामने आ गया है. कोईमोई के अनुसार, माना जा रहा है कि ये फिल्म 'रामायण' की लहर के बीच पहले दिन 5-7 करोड़ का बिजनेस पहले दिन कर सकती है. अच्छे खासे बज के बीच फिल्म को सिंगल डिजिट में ओपनिंग मिल रही है इसके पीछे की एक और वजह है कि इसके साथ इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' को भी रिलीज किया जा रहा है, जो कि रोमांटिक और एक्शन ड्रामा है.

सूरज बड़जात्या की दूसरी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है 'ये प्रेम मोल लिया'

बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की मानें तो अगर 'ये प्रेम मोल लिया' ने पहले दिन 5-7 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग की तो ये सूरज बड़जात्या के करियर की दूसरी पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. सूरज बड़जात्या ने 34 साल के करियर में 7 फिल्में दी है और सभी हिट रहीं. लेकिन अगर इन फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डाली जाए तो इस लिहाज से 300-500% ज्यादा ओपनिंग कर सकती है. देखिए सूरज बड़जात्या की इंडिया में ओपनिंग डे पर हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट...

1. मैंने प्यार किया- 22 लाख

2. हम आपके हैं कौन- 10 लाख

3. हम साथ-साथ हैं- 1.14 करोड़

4. मैं प्रेम की दीवानी हूं- 1.16 करोड़

5. विवाह- 80 लाख

6. प्रेम रतन धन पायो- 40.35 करोड़

7. ऊंचाई- 1.81 करोड़

(नोट- इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

'ये प्रेम मोल लिया' की एडवांस बुकिंग

बहरहाल, अगर 'ये प्रेम मोल लिया' की एडवांस बुकिंग के बारे में बात की जाए तो फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. इसके गाने पहले ही हिट हो चुके हैं. सैकनिल्क के अनुसार, शाम 7 बजे तक इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ 6.45 करोड़ और बिना ब्लॉक सीट के साथ 3.46 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इसके 2.33 लाख टिकट भी बिक चुके हैं.