हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

Year Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

Year Ender 2025: बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने साल 2025 में अपने दमदार अभिनय, स्क्रीन प्रेजेंस और बहुमुखी प्रतिभा से हर तरह के किरदार में यादगार छाप छोड़ी. चलिए इन एक्ट्रेसेस के बारे में जानते हैं

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा की कई अभिनेत्रियों ने दमदार अभिनय, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और बहुमुखी प्रतिभा से पूरे साल स्क्रीन पर कब्जा जमाए रखा. रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कहानी, इन अभिनेत्रियों ने हर तरह के किरदार में अपनी अलग छाप छोड़ी.

जाह्नवी कपूर: जाह्नवी कपूर ने इस साल अपने अभिनय का लोहा मनवाया. 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में उनकी कमर्शियल एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग ने स्क्रीन पर जान डाल दी. दर्शकों ने उनके किरदार की हर मुस्कान और हर भावनात्मक पल को महसूस किया. इसके बाद 'परम सुंदरी' में उनका आत्मविश्वास गजब का रहा. वहीं, 'होमबाउंड' में जान्हवी ने सच्चाई और भावनात्मक गहराई से भरे किरदार को निभाया, जिसने दर्शकों के दिलों को छू लिया. यह फिल्म ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है.


Year Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

यामी गौतम: यामी गौतम फिल्म 'हक' के जरिए दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरी. इसमें उनका किरदार दृढ़, ईमानदार और भावनाओं से भरा था. दर्शकों की उम्मीदों के मुताबिक, यामी कहानी की आत्मा बनकर सामने आईं. लोगों ने उनकी हर छोटी-बड़ी प्रतिक्रिया को महसूस किया. यह फिल्म उनके बारे में स्पष्ट करती है कि वे केवल शोर वाली फिल्मों का चुनाव नहीं करतीं, बल्कि ऐसी कहानी चुनती हैं जो दर्शकों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करे. 'हक' ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में शामिल किया.


Year Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

तृप्ति डिमरी: तृप्ति डिमरी ने 'धड़क 2' के जरिए अपने अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा साबित की. इस फिल्म में प्यार, दिल टूटने, संघर्ष और जज्बे को उन्होंने इतनी सच्चाई और ईमानदारी से पेश किया कि दर्शक हर सीन में उनकी संवेदनशीलता को महसूस कर सकें. यह फिल्म उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई. तृप्ति ने दिखाया कि बड़े स्तर की कहानी भी बिना भावनात्मक संवेदनशीलता खोए, गहराई और सच्चाई के साथ निभाई जा सकती है.


Year Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

अनीत पड्डा: अनीत पड्डा ने फिल्म 'सैयारा' से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. उनका अभिनय सहज था और भावनाओं से भरा था. उन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि दर्शक पूरी कहानी में खो गए. यह फिल्म साबित करती है कि अनीत पड्डा आने वाले समय में सिनेमा की एक बड़ी ताकत बनने जा रही हैं.


Year Ender 2025: जाह्नवी, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, बॉक्स ऑफिस पर इस साल इन 5 एक्ट्रेसेस ने किया राज

रश्मिका मंदाना: इस साल रश्मिका मंदाना दो अलग-अलग शैली की फिल्मों के साथ उभरीं. 'छावा' में उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गरिमा, दृढ़ता और संवेदनशीलता के साथ अभिनय किया. वहीं, 'थामा' में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, हॉरर और ड्रामा को सहजता से निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई. दोनों फिल्मों में रश्मिका ने यह साबित किया कि वे किसी भी जॉनर या चुनौतीपूर्ण भूमिका को सहजता और आत्मविश्वास के साथ निभा सकती हैं.

Published at : 23 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Yami Gautam Janhvi Kapoor TRIPTI DIMRI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh के विदेश मंत्री ने भारतीय उच्चायोग को बुलाया, भारत में जारी प्रदर्शन पर सवाल-जवाब|
Bangladesh में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों में उबाल, लगे हाय-हाय के नारे|
Mutual Fund निवेशकों की सबसे बड़ी गलती – Growth या IDCW? | Paisa Live
Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज की सभी बड़ी खबर । PM Modi । Rahul Gandhi । Parliament Session
Bangladesh के कट्टरपंथियों का इलाज क्या है ?, उच्चायोग के बाहर हिंदू संगठनों ने किया जोरदार प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget