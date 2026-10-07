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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

बॉलीवुड में जल्द कई नए चेहरे एंट्री करने वाले हैं. इनमें यशवर्धन आहूजा, नाओमिका सरन जैसे स्टार किड्स के साथ टीवी और रियलिटी शो से पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस ईशा मालवीय भी शामिल हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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बॉलीवुड में जल्द कई नए चेहरे अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. इनमें गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से लेकर राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक कई स्टार किड्स शामिल हैं. वहीं, टीवी और रियलिटी शो से पहचान बना चुकीं ईशा मालवीय भी बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. आइए जानते हैं उन 5 एक्टर्स के बारे में, जो जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं.

यशवर्धन आहूजा

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सबसे पहले बात करते हैं गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा की. यशवर्धन जल्द ही फिल्म 'हीरो की हॉररइन' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं. खास बात ये है कि यशवर्धन की पहली फिल्म में उनकी मां सुनीता आहूजा भी उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को एकता कपूर, शोभा कपूर और अमर बुटाला प्रोड्यूस कर रहे हैं. 

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

'हाउसफुल' और 'हिम्मतवाला' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन कर चुके साजिद खान इस फिल्म की कमान संभाल रहे हैं. 'हीरो की हॉररइन' में यशवर्धन के साथ 'लापता लेडीज' फेम एक्ट्रेस नितांशी गोयल नजर आएंगी. इसके अलावा जेमी लीवर, चंकी पांडे, बृजेंद्र काला और सिमरत कौर रंधावा जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 7 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

नाओमिका सरन

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन भी जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. वह फिल्म 'जान है तू मेरी' से अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगी. इस फिल्म में उनके साथ वेदांग रैना नजर आएंगे. नाओमिका के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. 

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

नाओमिका सरन सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं और अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है. वो अपने ग्लैमरस लुक्स से बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.

अरहान खान

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान भी जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं. अरहान एक अपकमिंग एक्शन-लव स्टोरी के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगे. इस फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध अय्यर करेंगे. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक फिल्म के टाइटल का ऐलान नहीं किया है. 

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

अरहान खान लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहे हैं. वो अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. अब अरहान के बॉलीवुड डेब्यू की खबर सामने आने के बाद फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. 

कियारा बोस रॉय

एक्टर रोहित रॉय और एक्ट्रेस मानसी जोशी रॉय की बेटी कियारा बोस रॉय भी जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं. कियारा फिल्ममेकर शशांक खेतान की फिल्म 'ऐसी दीवानगी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगी. इस फिल्म में उनके साथ सुभान नाडियाडवाला नजर आएंगे. 

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

कियारा के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस काफी एक्साइड हैं. कियारा पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगी और उनके साथ सुभान नाडियाडवाला भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रहे हैं. ऐसे में दोनों की फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना काफी दिलचस्प होगा.

ईशा मालवीय

टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 17' फेम ईशा मालवीय भी अब बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं. ईशा जल्द ही फिल्म 'तुम मेरे हो' में नजर आएंगी. हालांकि, ईशा मालवीय कोई स्टार किड्स नहीं हैं.

 
 
 
 
 
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ये एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें उनके साथ एक्टर गुरमीत चौधरी नजर आएंगे. टीवी और रियलिटी शो में अपनी पहचान बनाने के बाद अब ईशा बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं. 

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा से राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन तक, बॉलीवुड डेब्यू को तैयार हैं ये 5 स्टार किड्स

ईशा मालवीय ने कम उम्र में ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी. उन्होंने टीवी शो 'उडारियां' से घर-घर में पहचान बनाई. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Yashvardhan Ahuja Naomika Saran
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