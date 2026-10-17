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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या सच में 4000 करोड़ के बजट में बनी है 'रामायण'? रावण बने यश ने बताई सच्चाई

क्या सच में 4000 करोड़ के बजट में बनी है 'रामायण'? रावण बने यश ने बताई सच्चाई

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के 'रामायण' के चार हजार करोड़ रुपये के बजट के दावे पर अब एक्टर यश ने चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि बेंगलुरु में फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रामायण के बजट पर यश ने क्या कहा?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 17 Oct 2026 03:16 PM (IST)
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'रामायण' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली है. फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. फिल्म के दो ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं और नए ट्रेलर ने फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को ज्यादा बढ़ा दिया है. फिल्म अपने ऐलान के साथ से ही चर्चा में है. वहीं चर्चा इसके बजट को लेक भी काफी हुई. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि इसके दोनों पार्ट्स का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. हालांकि कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई. अब इस मुद्दे पर रावण बने यश ने अपनी बात रखी है.

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के समर्थन में उतरे यश

यश ने नमित मल्होत्रा के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने बताया था कि फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ है. यश ने हाल ही में बेंगलुरु में फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में बताया कि पोस्ट-प्रोडक्शन और प्रमोशन के खर्च के बाद आंकड़ा 4 हजार करोड़ तक पहुंच जाता है.

बता दें कि नमित मल्होत्रा ने जहां इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तो वहीं यश इसके को-प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने नमित के बारे में बात करते हुए कहा, 'मेरे पार्टनर यहां मौजूद नहीं है. वो फिलहाल अमेरिका में है. हमने फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है. मैं जानता हूं कि उनका बयान काफी चर्चा में रहा था. भारत में अगर कोई पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है तो ये लोगो को पसंद नहीं आता है. नमित के बयान के बाद भी ऐसा ही हुआ.

'रामायण' के 4 हजार करोड़ के बजट पर क्या बोले यश?

यश ने आगे कहा, 'नमित ने अपने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि रामायण को 4 हजार करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है. हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ताकत को ग्लोबल लेवल पर साबित करना चाहते हैं.'

दिवाली पर दस्तक देगी

रामायण का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर दस्तक देगा. फिल्म में श्री राम के रोल में रणबीर कपूर, रावण के रोल में यश और माता सीता के रोल में साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आएंगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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