ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'नहीं, आप बुरे इंसान हैं...', यश को रावण के लुक में देख बेटे का था शॉकिंग रिएक्शन

'नहीं, आप बुरे इंसान हैं...', यश को रावण के लुक में देख बेटे का था शॉकिंग रिएक्शन

यश फिल्म 'रामायणम्' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. इसमें एक्टर ने रावण का रोल प्ले किया और अब उन्होंने बताया है कि इस किरदार में उन्हें देखकर बेटे ने काफी शॉकिंग रिएक्शन दिया था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायणम्' की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसे दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग जारी है, जिसमें ये धड़ल्ले से कमाई कर रही है. इसके साथ ही इसके प्रीमियर्स भी शुरू हो चुके हैं. ऐसे में हाल ही में यश के बच्चों ने भी पापा की फिल्म देखी. 

इसी बीच 'रामायणम' में रावण की भूमिका प्ले करने वाले यश ने बताया कि बेटे ने उन्हें रावण के किरदार में देखकर कैसा रिएक्शन दिया. अभिनेता ने बताया कि ये काफी शॉकिंग भरा था. चलिए बताते हैं यश ने क्या कहा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने मंच पर महिला पुलिसकर्मी को किया सलाम, बोले- 'आप में मुझे अपनी मां की झलक दिखी'
दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी में दिलजीत को दिखी मां की झलक, कॉन्सर्ट के बीच स्टेज पर किया सलाम
बॉलीवुड
अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल
अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल
बॉलीवुड
OTT राइट्स के मामले में इन फिल्मों ने मचाई धूम, करोड़ों में हुई डील, 'रामायण' ने मारी बाजी
ओटीटी राइट्स के मामले में इन फिल्मों ने मचाई धूम, करोड़ों में हुई डील, 'रामायण' ने मारी बाजी
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पहुंचे वरुण धवन की हुई बहस? फोटो शेयर कर कियारा आडवाणी के लिए कह दी ये बात
सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पहुंचे वरुण धवन की हुई बहस? कियारा के लिए कह दी ये बात

यश को रावण बने देख कैसा था बेटे का रिएक्शन

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यश ने 'रामायणम' में रावण की भूमिका पर बेटे के रिएक्शन के बारे में बताया. एक्टर ने बेटे की प्रतिक्रिया को लेकर कहा, 'मेरे बेटे को पता है कि उसका पिता कौन है. लेकिन अब जब उसे रामायण की कहानी का पता चला तो वो हैरान रह गया. उसने कहा नहीं आप तो बुरे इंसान हैं. आप ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर मैंने उसे समझाया कि लोगों को कहानी ठीक से समझ आए, इसके लिए हमें पूरी कहानी दिखानी पड़ती है.'

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' ने तेलुगु में तोड़े 5 फिल्मों के रिकॉर्ड, बनी 2026 की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

यश ने बेटे को राम-रावण के किरदारों के बारे में समझाया

इसके बाद एक्टर ने बेटे को बताया कि'रामायणम्' के लिए रावण का किरदार कितना जरूरी है. उन्होंने बेटे को भगवान राम से जुड़े मूल्यों को भी समझाया. ताकि वो रावण के रूप में अपने पिता के अभिनय का आनंद ले सके और साथ में राम को भी एक आदर्श के रूप में भी पहचाने.

यश बताते हैं, 'मुझे अपने बेटे को बिठाकर समझाना पड़ा कि इस कहानी में, मुख्य पात्र जिसे तुम्हें अपना आदर्श मानना ​​चाहिए, वो भगवान राम हैं. हर किसी को राम के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए. रावण भले ही भव्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली लगे, लेकिन जीवन में सच्ची और स्थायी जीत तभी मिलती है जब आप राम के आदर्शों और धर्म को अपने भीतर उतारते हैं. मैंने उससे कहा- तुम थिएटर में एक अभिनेता के तौर पर मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, लेकिन उस किरदार को ही अपना आदर्श समझने की गलती मत करना.'

नितेश तिवारी की 'रामायणम' के बारे में

बहरहाल, अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' के बारे में बात की जाए तो इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में राम के रोल को रणबीर कपूर तो सीता किरदार साई पल्लवी कर रही हैं. वहीं, सनी देओल हनुमान तो रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और अरुण गोविल समेत अन्य कलाकार भी हैं. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Yash Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
दिलजीत दोसांझ ने मंच पर महिला पुलिसकर्मी को किया सलाम, बोले- 'आप में मुझे अपनी मां की झलक दिखी'
दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी में दिलजीत को दिखी मां की झलक, कॉन्सर्ट के बीच स्टेज पर किया सलाम
बॉलीवुड
अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल
अधूरा रह गया फिल्ममेकर संजय गुप्ता का सपना, संजय दत्त संग बनाना चाहते थे ‘कांटे’ का सीक्वल
बॉलीवुड
OTT राइट्स के मामले में इन फिल्मों ने मचाई धूम, करोड़ों में हुई डील, 'रामायण' ने मारी बाजी
ओटीटी राइट्स के मामले में इन फिल्मों ने मचाई धूम, करोड़ों में हुई डील, 'रामायण' ने मारी बाजी
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पहुंचे वरुण धवन की हुई बहस? फोटो शेयर कर कियारा आडवाणी के लिए कह दी ये बात
सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर पहुंचे वरुण धवन की हुई बहस? कियारा के लिए कह दी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी
यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी
बॉलीवुड
मौत से 10 दिन पहले बेटी संग लेगो बिल्डिंग सेट बनाते दिखे थे संजय गुप्ता, रूला देगी आखिरी पोस्ट
मौत से 10 दिन पहले बेटी संग लेगो बिल्डिंग सेट बनाते दिखे थे संजय गुप्ता, रूला देगी आखिरी पोस्ट
बॉलीवुड
'शूटआउट एट लोखंडवाला' के डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, 57 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नहीं रहे 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के निर्देशक संजय गुप्ता, 57 की उम्र में ली आखिरी सांस
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
चक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?
चक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?
ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
फूड
Mutton Pickle Recipe: बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी
बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget