'नहीं, आप बुरे इंसान हैं...', यश को रावण के लुक में देख बेटे का था शॉकिंग रिएक्शन

रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायणम्' की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसे दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एडवांस बुकिंग जारी है, जिसमें ये धड़ल्ले से कमाई कर रही है. इसके साथ ही इसके प्रीमियर्स भी शुरू हो चुके हैं. ऐसे में हाल ही में यश के बच्चों ने भी पापा की फिल्म देखी.

इसी बीच 'रामायणम' में रावण की भूमिका प्ले करने वाले यश ने बताया कि बेटे ने उन्हें रावण के किरदार में देखकर कैसा रिएक्शन दिया. अभिनेता ने बताया कि ये काफी शॉकिंग भरा था. चलिए बताते हैं यश ने क्या कहा.

यश को रावण बने देख कैसा था बेटे का रिएक्शन

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यश ने 'रामायणम' में रावण की भूमिका पर बेटे के रिएक्शन के बारे में बताया. एक्टर ने बेटे की प्रतिक्रिया को लेकर कहा, 'मेरे बेटे को पता है कि उसका पिता कौन है. लेकिन अब जब उसे रामायण की कहानी का पता चला तो वो हैरान रह गया. उसने कहा नहीं आप तो बुरे इंसान हैं. आप ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर मैंने उसे समझाया कि लोगों को कहानी ठीक से समझ आए, इसके लिए हमें पूरी कहानी दिखानी पड़ती है.'

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यश ने बेटे को राम-रावण के किरदारों के बारे में समझाया

इसके बाद एक्टर ने बेटे को बताया कि'रामायणम्' के लिए रावण का किरदार कितना जरूरी है. उन्होंने बेटे को भगवान राम से जुड़े मूल्यों को भी समझाया. ताकि वो रावण के रूप में अपने पिता के अभिनय का आनंद ले सके और साथ में राम को भी एक आदर्श के रूप में भी पहचाने.

यश बताते हैं, 'मुझे अपने बेटे को बिठाकर समझाना पड़ा कि इस कहानी में, मुख्य पात्र जिसे तुम्हें अपना आदर्श मानना ​​चाहिए, वो भगवान राम हैं. हर किसी को राम के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए. रावण भले ही भव्य, शक्तिशाली और प्रभावशाली लगे, लेकिन जीवन में सच्ची और स्थायी जीत तभी मिलती है जब आप राम के आदर्शों और धर्म को अपने भीतर उतारते हैं. मैंने उससे कहा- तुम थिएटर में एक अभिनेता के तौर पर मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, लेकिन उस किरदार को ही अपना आदर्श समझने की गलती मत करना.'

नितेश तिवारी की 'रामायणम' के बारे में

बहरहाल, अगर नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' के बारे में बात की जाए तो इसे दो भागों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में राम के रोल को रणबीर कपूर तो सीता किरदार साई पल्लवी कर रही हैं. वहीं, सनी देओल हनुमान तो रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और अरुण गोविल समेत अन्य कलाकार भी हैं. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा.