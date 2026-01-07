रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को पीछे छोड़ते हुए एक ही भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड बना लिया है. इस बड़ी सफलता के बाद आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने आदित्य धर और पूरी टीम को सोशल मीडिया पर बधाई दी है.

यशराज फिल्म्स ने दी टीम को बधाई

यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'धुरंधर कोई फिल्म नहीं है… ये भारतीय सिनेमा में एक माइलस्टोन है जो हमेशा याद किया जाएगा. आदित्य धर और जियो स्टूडियोज को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनने पर बधाई.'

आदित्य धर और टीम की तारीफ

इस पोस्ट में आदित्य धर की तारीफ करते हुए लिखा गया कि उनकी स्पष्ट सोच, बेधड़क कहानी और परफेक्शन के प्रति कमिटमेंट ने भारतीय सिनेमा के लिए नया मानक सेट किया है. साथ ही फिल्म के हर कलाकार और तकनीशियन की मेहनत की भी जमकर सराहना की गई.

उत्तर अमेरिका में भी फिल्म ने मचाया धमाल

धुरंधर ने पिछले हफ्ते ही 'पठान' को पीछे छोड़ते हुए उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड भी बना लिया. सैकनिलक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने चौथे मंगलवार तक उत्तर अमेरिका में 17.50 मिलियन डॉलर की कमाई की जबकि पठान ने 17.49 मिलियन डॉलर कमाए थे.

भारत और दुनियाभर में कमाई का आंकड़ा

भारत में भी फिल्म ने अब तक 781.75 करोड़ की कमाई कर ली है और दुनियाभर में इसकी कमाई 1200 करोड़ पार कर चुकी है. इसके साथ ही 'धुरंधर' ने 'पुष्पा 2' के हिंदी वर्जन की 821 करोड़ की कमाई भी पार कर ली है. हालांकि, पुष्पा 2 ने तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में मिलाकर कुल 400 करोड़ और कमाए थे.

फिल्म की कहानी और थीम

फिल्म एक स्पाई-एक्शन थ्रिलर है और ये दो पार्ट वाली सीरीज की पहली फिल्म है. रणवीर सिंह फिल्म में हमजा का रोल निभा रहे हैं जो भारतीय जासूस है और पाकिस्तान के लयारी इलाके के क्रिमिनल और पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड में एंटी-टेरर ऑपरेशन के लिए घुसता है. कहानी में कई असली घटनाओं को भी शामिल किया गया है जैसे 1999 का IC-814 हाइजैकिंग, 2001 का भारतीय संसद हमला और 2008 के मुंबई टेरर अटैक.

कलाकार और सीक्वल की जानकारी

फिल्म में सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और संजय दत्त भी हैं. इसके सीक्वल की रिलीज इस साल मार्च में होने वाली है.