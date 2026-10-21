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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइस एक्ट्रेस के कारण डायरेक्टर बने थे यश चोपड़ा, अमिताभ से शाहरुख तक को बनाया सुपरस्टार!

इस एक्ट्रेस के कारण डायरेक्टर बने थे यश चोपड़ा, अमिताभ से शाहरुख तक को बनाया सुपरस्टार!

हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा की आज 14वीं बर्थ एनिवर्सरी है. उन्हें अमिताभ बच्चन से लकर शाहरुख खान तक को सुपरस्टार बनाने का श्रेय दिया जाता है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर रहे यश चोपड़ा ने कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली थी. एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले यश चोपड़ा ने अपने आखिरी वक्त तक काम करते हुए फिल्मेकिंग की थी. आइए आज उनकी 14वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

इस एक्ट्रेस के कारण बने डायरेक्टर

यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था. भारत की आजादी से पहले उनका परिवार पंजाब में आकर बस गया और फिर बाद में यश फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए मुंबई आ गए थे. यश ने अपने बड़े भाई और 'महाभारत' के डायरेक्टर बी.आर चोपड़ा को असिस्ट किया था. 

जब यश चोपड़ा असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब उनके हुनर को दिग्गज एक्ट्रेस वैजयंती माला ने पहचाना. यश ने अपने आखिरी इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वैजयंती माला ने ही उन्हें डायरेक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था. इसके बाद यश ने साल 1959 की फिल्म 'धूल का फूल' से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया.

अमिताभ-शाहरुख को बनाया स्टार

1975 की अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दीवार' के डायरेक्टर यश चोपड़ा रहे. इसके अलावा उन्होंने बिग बी के साथ 'कभी कभी', 'त्रिशूल', 'काला पत्थर' और 'सिलसिला' जैसी बेहतरीन फिल्में भी बनाई थीं. वहीं शाहरुख खान को उन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों 'डर', 'दिल तो पागल है', 'वीर जारा' और 'जब तक है जान' में मौके दिए थे. जब तक है जान यश के डायरेक्शन में बनी आखिरी फिल्म भी थी. 2012 में रिलीज हुई इस मूवी में ऋषि कपूर, नीतू कपूर, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ जैसे स्टार्स ने काम किया था.

14 साल पहले हो गया था निधन

यश चोपड़ा ने 'मशाल', 'चांदनी', 'लम्हें', 'वक्त', 'दाग', 'आदमी और इंसान', 'धर्मपुत्र' और 'इत्तेफाक' सहित और भी कई फिल्मों का निर्देशन किया था. दिग्गज डायरेक्टर को साल 2001 में भारत के सबसे ऊंचे सिनेमा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया था. वहीं उन्हें साल 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. यश चोपड़ा ने 21 अक्टूबर 2012 को इस दुनिया को अलविदा कहा. डेंगू जैसी बीमारी के चलते उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Yash Chopra
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