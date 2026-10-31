यश के बच्चों ने वर्ल्ड प्रीमियर में पहली बार देखी 'रामायण', फिल्म में 'रावण' बने हैं एक्टर

नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण में रॉक्स्टार यश ने रावण का किरदार निभाया. यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो से ज्यादा विलेन यानी रावण का रोल करने वाले यश की चर्चा हो रही है. अब यह फिल्म यश के लिए और भी खास बन गई है क्योंकि यह पहली फिल्म है, जिसे उनके बच्चों ने देखा है.

फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 27 अक्टूबर को लॉस एंजिलस में हुए रामायण के वर्ल्ड प्रीमियर में यश अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे. उन्होंने यह फिल्म अपनी पत्नी राधिका पंडित और बच्चों आयरा और यथर्व के साथ देखी. उनके दोनों बच्चों ने पहली बार कोई फिल्म बड़े पर्दे पर देखी. ये पल यश और उनके परिवार के लिए यादगार बन गया.

लॉस एंजिल्स प्रीमियर में बच्चों ने देखी फिल्म

सात साल की आयरा और यथर्व ने लॉस एंजिल्स में फिल्म के शुरुआती प्रीमियर के दौरान ‘रामायण’ देखी. खास बात यह है कि 30 अक्टूबर को यथर्व का जन्मदिन भी था. ऐसे में जन्मदिन से पहले पिता की फिल्म देखना उनके लिए एक बड़े सरप्राइज गिफ्ट से कम नहीं था.

हालांकि, बच्चों ने फिल्म देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी और उन्हें कहानी कैसी लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. लेकिन यह बात जरूर खास है कि उनकी पहली फिल्म का रिश्ता उनके पिता के करियर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक से जुड़ गया है.

दोनों की पहली फिल्म का अनुभव इसलिए भी है खास

सोच-समझकर रखे थे बच्चों के नाम

यश और राधिका के बच्चों ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति की सबसे महान और सदियों पुरानी गाथा ‘रामायण’ पर आधारित कहानी को पर्दे पर देखा, यह उनके लिए बेहद खास है. इस पल को दोनों बच्चों के नाम के अर्थ की वजह से भी खास माना जा रहा है.

उनकी बेटी आयरा का नाम ऐरावती से प्रेरित है, जिसे मां लक्ष्मी का एक नाम माना जाता है. वहीं, बेटे यथर्व के नाम का अर्थ 'पूर्ण' बताया गया है. कपल के मुताबिक, यथर्व के नाम में यश, राधिका और आयरा के नामों के अक्षरों का मेल भी है.

‘रामायण’ में रावण बने हैं यश

यश इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा वह इस प्रोजेक्ट के को-प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस मिलकर कर रही हैं.

यश के लिए यह फिल्म सिर्फ एक बड़ा सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनके परिवार की यादों का हिस्सा भी बन गई है. अब उनके बच्चे जब भी अपनी पहली फिल्म देखने का किस्सा याद करेंगे, तो उनके पास पापा की ‘रामायण’ से जुड़ी एक खास याद होगी.

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?

यह फिल्म अपनी भव्यता और दमदार स्टारकास्ट को लेकर काफी समय से चर्चा में है. फैंस लंबे समय से इस फिल्म को पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. अब उनका ये इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.