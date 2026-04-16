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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के VFX की आलोचना पर यश ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं'

'रामायण' के VFX की आलोचना पर यश ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं'

Yash on Ramayana VFX: रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर जहां दर्शकों में उत्साह है. वहीं फिल्म के VFX को लेकर इसकी आलोचना हो रही है. इसी बीच साउथ सुपरस्टार यश ने इसपर चुप्पी तोड़ दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 05:05 PM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' इन दिनों खूब चर्चा में है. कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने रणबीर कपूर यानी भगवान राम की झलक फैंस के साथ शेयर की थी, जहां एक तरफ फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा गया, वहीं वीएफएक्स को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. फिल्म को बहुत बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है, जो लोगों के लिए एक नया अनुभव साबित हो सकता है. इसी बीच रावण का किरदार निभा रहे साउथ सुपरस्टार यश ने भी इसके वीएफएक्स पर बात की है. 

फिल्म के फाइनल वर्जन में मिलेगा अलग अनुभव 

फिल्म में वीएफएक्स की हो रही आलोचना पर हाल ही में सिनेमाकॉन लॉस एंजेलिस में यश ने कहा, 'आप जिन वीएफएक्स की बात कर रहे हैं, उन पर अभी काम चल रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तो और भी बेहतर देखने को मिलेगा. हम सच में इसे बेहतरीन (टॉप नॉच) बनाने की कोशिश कर रहे हैं.' जानकारी के मुताबिक, फिल्म को DNEG जैसे मशहूर वीएफएक्स कंपनी मिलकर बना रही है, जिसने कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में शानदार काम किया है. यश ने भरोसा जताया कि फिल्म के फाइनल वर्जन में दर्शकों को और भी बेहतर, रियल और दमदार विजुअल्स देखने को मिलेंगे. 

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फिल्म की पूरी टीम और स्टारकास्ट 

बता दें कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की 'रामायण' को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे है. फिल्म में रणबीर कपूर 'भगवान राम', साई पल्लवी 'माता सीता', यश 'रावण', रवि दुबे 'लक्ष्मण', सनी देओल 'हनुमान' और अरुण गोविल 'राजा दशरथ' के किरदार में नजर आने वाले है. फिल्म को दो हिस्सों मे बनाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट इसी साल यानी दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. फिल्म को लेकर दर्शकों को बहुत उम्मीदें है, इसीलिए सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे है. 

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Published at : 16 Apr 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Nitesh Tiwari Yash :Ramayana Namit Malhotra
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