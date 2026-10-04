‘मेरी तस्वीरों से छेड़छाड़ न करें’, AI से फोटोज एडिट करने वालों पर भड़कीं यामी गौतम

AI की मदद से फेक और मॉर्फ्ड कंटेंट बनाए जाने के बढ़ते मामलों के बीच एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर लोगों से खास अपील की. एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस की तस्वीरों के साथ AI का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए.

यामी ने पोस्ट शेयर कर कहा कि अगर किसी तस्वीर को बेहतर दिखाने के लिए भी एडिट किया जा रहा है, तो ऐसा करने से बचना चाहिए.

AI से फोटोज एडिट करने वालों से यामी गौतम ने की अपील

यामी ने एक्स पर लिखा, 'प्लीज पब्लिक अपीयरेंस के दौरान ली गई मेरी तस्वीरों को AI की मदद से बदलने या बेहतर बनाने से बचें. तस्वीरों का इस्तेमाल उनके ओरिजिनल रूप में ही करें. किसी व्यक्ति की जानकारी और सहमति के बिना AI की मदद से उसकी तस्वीर या पहचान में बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. मेरी इस अपील का सम्मान करने के लिए पहले से धन्यवाद.'

A sincere request to the media Please refrain from using AI to alter or enhance my photographs from public appearances. Kindly use images in original form. Altering or manipulating an individual’s image or likeness using AI should not be done without their knowledge and consent. Thank you in advance for respecting my request! — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) October 4, 2026

बता दें कि यामी की ये पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में फिल्म 'देवरा' के गाने 'चुट्टामल्ले' से जुड़ा एक मॉर्फ्ड वीडियो इंटरनेट पर सामने आया था. हालांकि यामी ने अपनी पोस्ट में किसी भी वीडियो का जिक्र नहीं किया.

जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' से जुड़ा एक वीडियो AI की मदद से एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इस वीडियो को लेकर जूनियर एनटीआर ने नाराजगी जाहिर की थी और ऐसा कंटेंट बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. वहीं, विजय देवरकोंडा और चिरंजीवी ने भी AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया था.

यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म

बता दें, यामी गौतम इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'नई नवेली' को लेकर भी चर्चा में हैं. फिल्म में वो मोहिनी के किरदार में नजर आएंगी. ये एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें परिवार, ह्यूमर, इमोशन, फैंटेसी और एक्शन का मेल देखने को मिलेगा. 'नई नवेली' को आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने मिलकर प्रोड्यूस किया हैं. यह फिल्म दशहरे से पहले 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.