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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयामी गौतम ने ब्रैड पिट के सवाल पर दिया मजेदार जवाब, बोलीं मेरी नजर आदित्य धर पर ही रहेगी

यामी गौतम ने ब्रैड पिट के सवाल पर दिया मजेदार जवाब, बोलीं मेरी नजर आदित्य धर पर ही रहेगी

यामी गौतम ने अहमदाबाद में फिल्म ‘नई नवेली’ के प्रमोशन के दौरान अपने मजेदार जवाब से सबका दिल जीत लिया. ब्रैड पिट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने पति आदित्य धर का नाम लिया.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 14 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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बॉलीवुड की एक्ट्रेस यामी गौतम धर इन दिनों अपनी फिल्म नई नवेली को लेकर काफी चर्चा में हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए वह अहमदाबाद पहुंची है. और वहां उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन को बहुत ख़ास अंदाज़ में मनाया. इसी दौरान उनके मजेदार जवाब ने भी सभी का ध्यान खींचा. 

ब्रैड पिट के सवाल पर क्या बोलीं यामी गौतम
इवेंट के दौरान होस्ट ने यामी से एक दिलचस्प सवाल पूछा उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट उनके बगल में बैठे हों, तो क्या वह फिर भी ऑटो रिक्शा का मीटर चेक करेंगी? इस सवाल पर यामी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, और कहा “मेरी नजर आदित्य धर पर ही रहेगी.” उनके इस जवाब ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया.

यामी के इस जवाब में यामी और उनके हसबैंड आदित्य के रिश्ते की बॉन्डिंग देखने को मिलती है. यामी ने जिस अंदाज़ से अपने पति का नाम लिया, उससे यह पल और भी ख़ास और मजेदार बन गया. फिल्म के प्रमोशन के साथ-साथ यामी का यह जवाब काफी चर्चा में है.  

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16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

यामी गौतम की फिल्म ‘ नई नवेली’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है . फिल्म की रिलीज होने से पहले प्रमोशन के दौरान यामिनी गौतम का यह मजेदार अंदाज़ देखने को मिला. जब उन्होंने ब्रैड पिट से जुड़े सवाल पर अपने पति आदित्य धर का नाम लिया. अब लोगो को फिल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार है. अब देखना यह होगा कि फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 14 Oct 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
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