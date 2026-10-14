यामी गौतम ने ब्रैड पिट के सवाल पर दिया मजेदार जवाब, बोलीं मेरी नजर आदित्य धर पर ही रहेगी

बॉलीवुड की एक्ट्रेस यामी गौतम धर इन दिनों अपनी फिल्म नई नवेली को लेकर काफी चर्चा में हैं. फिल्म के प्रमोशन के लिए वह अहमदाबाद पहुंची है. और वहां उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन को बहुत ख़ास अंदाज़ में मनाया. इसी दौरान उनके मजेदार जवाब ने भी सभी का ध्यान खींचा.

ब्रैड पिट के सवाल पर क्या बोलीं यामी गौतम

इवेंट के दौरान होस्ट ने यामी से एक दिलचस्प सवाल पूछा उन्होंने कहा कि अगर हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट उनके बगल में बैठे हों, तो क्या वह फिर भी ऑटो रिक्शा का मीटर चेक करेंगी? इस सवाल पर यामी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, और कहा “मेरी नजर आदित्य धर पर ही रहेगी.” उनके इस जवाब ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया.

यामी के इस जवाब में यामी और उनके हसबैंड आदित्य के रिश्ते की बॉन्डिंग देखने को मिलती है. यामी ने जिस अंदाज़ से अपने पति का नाम लिया, उससे यह पल और भी ख़ास और मजेदार बन गया. फिल्म के प्रमोशन के साथ-साथ यामी का यह जवाब काफी चर्चा में है.

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16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

यामी गौतम की फिल्म ‘ नई नवेली’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए है . फिल्म की रिलीज होने से पहले प्रमोशन के दौरान यामिनी गौतम का यह मजेदार अंदाज़ देखने को मिला. जब उन्होंने ब्रैड पिट से जुड़े सवाल पर अपने पति आदित्य धर का नाम लिया. अब लोगो को फिल्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार है. अब देखना यह होगा कि फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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