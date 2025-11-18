बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम अपनी एक्टिंग से हमेशा सभी को इंंप्रेस करती आई हैं. उनकी एक्टिंग के फैंस दीवाने हैं और वो हर बार अपने किरदार से लोगों के दिलों-दिमाग पर छाप छोड़ देती हैं. यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म विक्की डोनर से की थी. पहली फिल्म के बाद से ही यामी की किस्मत बदल गई थी और वो हर जगह छाई हुई हैं.

यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म हक को लेकर हर जगह छाई हुई हैं. इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यामी ने अपने करियर में अब तक ज्यादातर हिट फिल्में ही दी हैं. आइए आपको यामी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताते हैं. जिसमें से कितनी फिल्में हिट और कितनी फ्लॉप रही हैं.

यामी ने दी इतनी हिट फिल्में

यामी गौतम ने अपने बॉलीवुड करियर में कई फिल्मों में काम किया है. जिसमें से कुछ सिनेमाघरों पर तो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं. यामी की हिट फिल्मों की लिस्ट की बात करें तो इसमें 6 फिल्में शामिल हैं. जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. उनकी इन फिल्मों के नाम बताते हैं. इस लिस्ट में पहला नाम डेब्यू फिल्म विक्की डोनर का है. ये फिल्म हिट साबित हुई थी. इसके बाद उन्होंने बदलापुर, काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइकल, बाला और ओएमजी 2 फिल्में हिट दी हैं. उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.





यामी की फ्लॉप फिल्में

यामी गौतम ने अपने करियर में बहुत ही कम फ्लॉप फिल्में दी हैं. उन्होंने सिर्फ 4 फ्लॉप फिल्में दी हैं. इस लिस्ट में टोटल सैयापा, सनम रे, जूनूनियत और सरकार 3 शामिल हैं,. अभी उनकी फिल्म हक का रिजल्ट आना पेंडिग है. ये फिल्म 40 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है और इसने अब तक सिर्फ 14.69 करोड़ का कलेक्शन किया है.





