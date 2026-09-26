बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा यामी गौतम ने हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था. ये अवॉर्ड उन्हें अपनी फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला था. बता दें कि ये एक्ट्रेस का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड है. अब एक्ट्रेस ने अपनी इस उपलब्धि का जश्न अपने परिवार के साथ मनाया है. यामी की इस अचीवमेंट पर उनका परिवार भी बेहद खुश नजर आया और उनकी बहन ने तो उन्हें गोद में ही उठा लिया.

यामी को बहन ने गोद में उठाया

बता दें कि यामी गौतम की बहन सुरीली गौतम ने हाल ही में अपने एक यूट्यूब व्लॉग में यामी के नेशनल अवॉर्ड जीतने के जश्न की झलक दिखाई थी. इस खास मौके पर यामी का पसंदीदा बेसन का हलवा भी बनाया गया. बहन की खास उपलब्धि पर सुरीली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.

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सुरीली ने अपनी बहन को गर्मजोशी के साथ नेशनल अवॉर्ड जीतने की बधाई दी. इसके बाद उन्हें गले लगा लिया और यामी को खुशी में गोद में उठा लिया. यामी भी खुशी से झूम उठीं और जोर-जोर से हंसती हुई नजर आईं. दोनों बहनें खुशी और गर्व से भरी हुई थीं.

पिता ने चूमा माथा, मां ने भी लगाया गले

यामी गौतम की बहन के साथ-साथ उनके माता-पिता भी बेटी के नेशनल अवॉर्ड जीतने पर काफी खुश थे. यामी को उनके पिता ने फूलों का गुलदस्ता दिया था और इसे देते हुए उन्होंने बेटी को गले लगा लिया. इसके बाद उनका माथा चूम लिया. इस पर यामी ने पिता को धन्यवाद किया. वहीं एक्ट्रेस की मां ने भी उन्हें गले लगाया. वहीं एक्ट्रेस खुशियों के पलों के बीच बेसन के हलवे का भी आनंद लेती हुई नजर आईं.

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नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद भावुक हो गई थीं यामी

22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया था. इन पलों की तस्वीरों को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और वो काफी भावुक हो गई थीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर करते हुई लंबा-चौड़ा नोट लिखा था.

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