दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में आयोजित विश्व प्रसिद्ध लव कुश रामलीला का दशहरा उत्सव इस बार बेहद भव्य और यादगार रहा. विजयादशमी के पावन अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुराई के प्रतीक रावण पर तीर चलाकर उसका दहन किया.

वहीं, नेशनल अवॉर्ड विनर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्म निर्माता-निर्देशक आनंद एल राय ने भी तीर चलाकर आसुरी शक्तियों और बुराई के प्रतीक पुतलों का दहन किया.

यामी गौतम ने लाल किले पर किया रावण दहन

लाल किला मैदान में आयोजित इस ऐतिहासिक दशहरा उत्सव में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं और दर्शकों ने जय श्रीराम के जयघोष के साथ अतिथियों का स्वागत किया. रावण दहन के दौरान पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा. इस साल लव कुश रामलीला की विशेष थीम 'महिला सम्मान' रखी गई थी. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक्ट्रेस यामी गौतम को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था.

यामी गौतम ने इस आयोजन में देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बुराई के प्रतीक पुतले पर विजय का तीर चलाया और नारी शक्ति, साहस एवं महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया. दिलचस्प बात यह रही कि यामी गौतम की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'नई नवेली' के एक दृश्य में भी उन्हें रावण का वध करते हुए दिखाया गया है.

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, 'हमारे लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने लाल किला मैदान में रावण दहन कर विजयादशमी के उत्सव की गरिमा बढ़ाई. इस साल हमारी रामलीला की थीम महिला सम्मान रही है.'

एक्ट्रेस यामी गौतम ने देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यह संदेश दिया कि नारी केवल ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि अन्याय और बुराई के विरुद्ध खड़ी होने वाली शक्ति भी है.'

बता दें, यामी गौतम इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'नई नवेली' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म 16 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है.