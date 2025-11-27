13 साल के करियर में यामी गौतम ने दी 7 हिट फिल्में, 2019 से नहीं हुई एक भी मूवी फ्लॉप

एक्ट्रेस यामी गौतम ने 2012 में इंडस्ट्री में एंट्री ली थी. पहली ही फिल्म से यामी को नेम-फेम मिल गया था. वो फिल्म विक्की डोनर में दिखी थीं. इस फिल्म में वो आयुष्मान खुराना के अपोजिट रोल में थीं. फिल्म ने 35.50 करोड़ की कमाई की थी और फिल्म हिट रही थी. यामी ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई. एक्ट्रेस को फिल्मों में फीमेल ओरिएंटेड रोल्स के लिए जाना जाता है. यामी की फिल्मों में उनके रोल्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं.

यामी गौतम की हिट फिल्में

यामी ने अपने अबतक के करियर में कई फिल्में की हैं और उनमें से 7 हिट फिल्में हैं. उनकी विक्की डोनर के बाद बदलापुर (50.07 करोड़), काबिल (103.84 करोड़), उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक (245.36 करोड़), बाला (116.81 करोड़), ओएमजी 2 (150.17 करोड़) और आर्टिकल 370 हिट रही हैं. आर्टिकल 370 ने दुनियाभर में 110.57 करोड़ का कलेक्शन किया था.

2019 से नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म

यामी ने 2019 के बाद से एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. उनकी फिल्म हक अभी थिएटर में लगी है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

वहीं यामी की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में टोटल सियापा, सनम रे, जुनूनियत और सरकार 3 जैसी फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा यामी की कई फिल्में ओटीटी पर भी रिलीज हुई हैं. उन्हें फिल्म धूम धाम में देखा गया था. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिला था.

ओटीटी पर रिलीज हुईं ये फिल्में

2022 में वो दसवीं और A Thursday में दिखी थीं. ये फिल्में भी डायरेक्टली ओटीटी पर ही रिलीज हुई थी. A Thursday जियो हॉटस्टार पर है. वहीं दसवीं को आप नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन नजर आए थे.

इसके अलावा 2023 में वो फिल्म चोर निकलकर भागा में दिखीं. ये फिल्म 24 मार्च 2023 को रिलीज हुई ती. फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. उनकी 2023 में आई लोस्ट भी ओटीटी पर रिलीज हुई थी. ये फिल्म जी 5 पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं